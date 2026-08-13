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A treia alertă de dronă într-o zi: avioane F-18 spaniole au fost ridicate în aer. Aparatul fără pilot a intrat 12 minute în România

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avertisment drona
Sursa foto: MApN/Facebook
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Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au emis a treia alertă, joi, după ce Rusia a trimis mai multe drone în regiunea Ismail din Ucraina. MApN a anunțat că două avioane spaniole care staționează în România au fost ridicate de urgență de la sol. Drona a părăsit spațiul aerian al României fără să fie doborâtă.

Actualizare 16.45: Reprezentanții MApN au revenit cu informații și au anunțat:  „Ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 3,5 km sud-est de localitatea Chilia Veche, unde a evoluat timp de aproximativ 12 minute, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. Alerta aeriană a încetat la ora 16.28.

Știrea inițială:

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 13 august, la ora 15.17, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina

Reprezentanții Armatei au transmis: „Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 13 august, la ora 15.17, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din cadrul Bazei 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, au fost ridicate de la sol la ora 15.20 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 15:25.
Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”

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Editor : A.R.

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