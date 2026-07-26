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A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic față Rusia: „Este inadmisibil și intolerabil”

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avion f-16
Avion F-16. Foto: Profimedia Images
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O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia, a anunțat președintele Nicușor Dan. Este a treia dronă doborâtă de piloții români în trei zile consecutive. Aparatul fără pilot a fost neutralizat deasupra Mării Negre. 

Anunțul președintelui a venit la circa o jumătate de oră după momentul doborârii dronei.

„Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, a transmis președintele Nicușor Dan duminică dimineață.

El a precizat că prima dronă doborâtă vineri este Shahed și că România va inișia un protest diplomatic față de Rusia.

„Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, 

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Autorităţile au emis, duminică, la puţin timp după ora 10.00, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Locuitorii sunt sfătuiţi să se adăpostească în beciuri deoarece există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Editor : B.P.

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