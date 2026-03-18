Video&Foto A treia zi de proteste la Târgu Jiu: sute de mineri în stradă. Oamenii amenință că vor muta manifestațiile în București

Data publicării:
Val de proteste la Târgu Jiu: sute de mineri în stradă.

Protestele continuă pentru a treia zi consecutiv la Târgu Jiu, unde peste 200 de mineri s-au adunat în fața companiei energetice, revoltați de concedierile anunțate. Oamenii amenință că vor muta protestele în Capitală dacă nu primesc soluții.

Aproximativ 1.500 de angajați urmează să fie concediați la începutul lunii aprilie, iar alte 300 de persoane ar urma să plece până la începutul lunii mai. Această perspectivă i-a scos în stradă pe angajați, care spun că nu au primit alternative sau garanții privind viitorul lor profesional.

Oamenii au recurs deja la mai multe forme de protest. În zilele trecute, o parte dintre mineri au intrat în greva foamei și au mers la București, unde au protestat în fața sediului Ministerului Energiei. Acțiunile nu au avut însă rezultatele așteptate.

Minerii spun că nu vor renunța la proteste până când autoritățile nu vor veni cu soluții concrete.

Protestatarii iau în calcul să își mute acțiunile în București în perioada următoare, dacă situația nu se schimbă. Ei afirmă că sunt dispuși să continue manifestațiile și să intensifice presiunea asupra autorităților.

Numărul protestatarilor este în creștere. Dacă în prezent sunt peste 200 de persoane în stradă, aseară numărul acestora a depășit 500, minerii mărșăluind pe străzile din Târgu Jiu.

Circulația în municipiu a fost afectată, iar zeci de forțe de ordine sunt mobilizate și astăzi pentru a menține siguranța publică. Protestele sunt așteptate să continue și în orele următoare.

Editor : Ș.A.

