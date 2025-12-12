Live TV

A treia zi de proteste pentru o justiție corectă. Manifestații anunțate în București și marile orașe

A treia zi de proteste pentru o justiție corectă. Manifestații anunțate în București și marile orașe.

Pentru a treia zi consecutiv, proteste pentru o justiție „curată și dreaptă” sunt anunțate în mai multe orașe din România, inclusiv în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Suceava, Galați, Oradea, Constanța și Pitești. În Capitală, manifestanții sunt așteptați în Piața Victoriei, iar la Cluj-Napoca protestul este programat în fața Judecătoriei, în zona Dorobanților.

ACTUALIZARE 18.20 În București, manifestanții au început deja să se strângă în Piața Victoriei, unde au venit echipați cu pancarte și vuvuzele.

Proteste sunt deja în desfășurare și la Brașov, unde oamenii au ieșit în stradă și transmit mesaje similare, numărul participanților fiind în creștere.

La protestele de miercuri seară, aproximativ 1.000 de manifestanți s-au adunat în Piața Victoriei din București, unde au venit cu vuvuzele, pancarte și au scandat lozinci împotriva clasei politice și a modului în care funcționează justiția din România. În același timp, la Cluj-Napoca și Iași, oameni au ieșit ieri în stradă și au transmis mesaje similare, acuzând prescrierea marilor dosare de corupție și cerând reformare imediate.

Potrivit mesajului transmis public de organizatori, protestatarii reclamă faptul că România „nu duce lipsă de legi, ci de justiție” și cer reforme reale în sistemul judiciar.

Printre motivele invocate pentru ieșirea în stradă se numără creșterea taxelor și impozitelor în lipsa unor reforme structurale ale statului, prescrierea unor dosare de mare corupție estimate la miliarde de euro, precum și existența unor rețele de influență care ar afecta independența justiției.

Organizatorii mai susțin că, în timp ce românii plătesc taxe mai mari, infractorii scapă de răspundere penală, iar „nota de plată a unui stat disfuncțional” este suportată de populație și de firmele românești.

În mesajul de mobilizare, protestatarii cer explicit oprirea oricăror noi taxe înainte de reformarea statului, o luptă reală împotriva corupției și un stat de drept funcțional. De asemenea, sunt formulate solicitări privind demisia unor persoane considerate responsabile de blocarea sistemului de justiție, funcționarea efectivă a DNA prin deblocarea marilor dosare de corupție și o reformă profundă a instituțiilor judiciare, care să asigure independența totală a justiției.

„Când instituțiile eșuează, vocea străzii este ultimul mecanism”, afirmă organizatorii, care susțin că fără o justiție funcțională, România nu are viitor.

