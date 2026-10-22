Un elev al liceului din Pitești, unde un adolescent de 15 ani a atacat cu maceta doi colegi, care spune că a fost martor la întreg incidentul, a declarat că atacul ar fi avut loc pe fondul unor neînțelegeri mai vechi. El spune că „a vrut să își facă dreptate” și că i-a fost frică „să nu îl ia și pe el”.

Elevul care spune că a fost martor la întâmplare a declarat pentru ePitești că între adolescentul agresor și câțiva colegi ar fi existat conflicte anterioare, iar băiatul ar fi considerat că este hărțuit.

„Atacatorul avea o dispută cu băieții de acolo și cu băiatul care este în ambulanță, pentru că i-ar fi făcut bullying. La un moment dat, l-au agasat și a vrut să-și facă dreptate”, a spus el.

„A venit și a început să dea cu maceta, dar nu era priceput, pentru că îi scăpa din mână lama și dădea cu coada. Victima s-a băgat în spatele meu de frică. Eu nu voiam să mă iau fizic la bătaie cu el, dar a vrut să dea și în mine și l-am împins. Eram în baia băieților”, a mai afirmat acesta.

El a mai declarat că a fugit și a mers să caute profesori.

„Am dat de profesoarele noastre de chimie și geografie, dar nu înțelegeau ce voiam să le spun, așa că am fugit la domnul de sport. Mi-era frică să nu mă ia și pe mine”, a mărturisit elevul, potrivit sursei citate.

Joi dimineaţa, un elev de 15 ani a atacat un coleg cu un obiect tăietor şi a agresat un altul, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Piteşti. Incidentul a avut loc la câteva zile de la cel petrecut la o şcoală din Bistriţa, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev.

Unul dintre elevii de la liceul din Pitești are o plagă la braţul drept şi a fost transportat la spital, iar celălalt elev are escoriaţii la mâna stângă şi a refuzat să fie dus la spital.

Editor : C.S.