Absolvenții de medicină care au picat rezidențiatul cer să fie și ei admiși: Ce diferenţă e între cel cu 559 de puncte şi cel cu 558?

Sute de absolvenți de medicină care au picat rezidenţiatul la limită au făcut o petiţie online prin care cer ministerului să coboare pragul de promovabilitate şi să suplimenteze locurile la specialităţi.

776 de absolvenţi care au susţinut examentul de rezidenţiat nu au luat punctajul necesar pentru a fi repartizaţi într-un spital și în acest context au inițiat o petiţie online cu tema: "Ar trebui să fie o medie mai scăzută".

Cel care a avut această inițiativă este un absolvent care a obținut o notă clasată prima sub linie.

Valentin Moţăţeanu este cel care a iniţiat petiţia. Este primul sub linie.

Valentin Moţăţeanu ar fi vrut să se specializeze ca medic de familie. Dacă ministerul nu va modifica din criteriile de admitere de anul acesta va mai sta un an în afara sistemului. O parte dintre colegii lui va alege calea străinătăţii.

"Am luat 558 de puncte. Am avut iniţial 561, dar după recorectare mi-au scăzut 3 puncte.(...) Ar fi păcat să se oprească la 559 puncte. Care este diferenţa dintre cel cu 559 de puncte şi cel 558. Adică, ar trebui să fie o medie mai scăzută pentru că aşa este corect şi normal. 500 este o notă de promovare", consideră Valentin, absolvent de medicină la Craiova.



"Să mai dăm examenul de rezidenţiat încă o dată, la anul. Sau, cine doreşte să plece din ţară şi să lucreze în străinătate. De exemplu, în Germania, Austria nu există examen de rezidenţiat. Eu prefer să lucrez la mine în ţară", povesteşte el, citat de Mediafax.

Aurora Floarea este absolventă a Universităţii Ovidius din Constanţa. Vrea să fie medic de familie, specializare la care au rămas 130 de locuri neocupate.

"Am dat examenul de rezidenţiat, am obţinut 556 de puncte, iar fără trei puncte nu am reuşit să devin medic rezident. Pentru că gradul de promovabilitate a fost de 60% nu de 50%", spune Aurora.

Punctajul minim pe care trebuie să îl ia absolvenţii de medicină trebuie să fie de 60% din nota maximă obţinută. Ei cer în petiţia lor şi să se revină la procentul de 50%, aşa cum era acum zece ani.

Între timp, 3.000 de studenți voluntari se pregătesc să meargă în spitale să acorde ajutor medical în contextul pandemiei.

"Studenţii pot participa la procesul de îngrijire a bolnavilor pe baza procesului de recrutare ca voluntar şi vor fi repartizaţi şi vor semna contracte de voluntariat cu Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din judeţele unde vor fi repartizaţi şi vor lucra în unităţile sanitare din judeţele respective sub coordonarea unei persoane desemnate de unitatea sanitară", spune Raed Arafat.

Luni, rectorii universităţilor de medicină vor avea o discuţie cu ministerul Sănătăţii, în urma căreia va fi transmisă poziţia acestora în legătură cu absolvenţii care nu au întrunit punctajul minim necesar.

Aproape 12.000 de absolvenţi au susţinut examenul anul acesta. Au fost peste 9100 de locuri, din care vor fi repartizate aproape 8.600.

