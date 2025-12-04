Live TV

Video Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea

Data actualizării: Data publicării:
accident intr-un sens giratoriu din ucraina
Foto: Captură video Digi24

Imagini incredibile surprinse de o cameră de supraveghere într-o intersecție din Oradea. Un șofer a zburat ca o rachetă peste un sens giratoriu din oraș.

În imagini se vede cum mașina se îndreaptă cu viteză foarte mare spre intersecție, se lovește de sensul giratoriu și pur și simplu zboară peste intersecție și peste două mașini oprite la stop.

Într-un final, a plonjat în curtea unei benzinării.

După impact, șoferul de 55 de ani a rămas blocat în mașină, a fost nevoie de intervența salvatorilor. Bărbatul a ajuns la spital cu răni minore.

Surse citate de presa locală spun că șoferul a avut o problemă medicală, din cauza căreia a pierdut controlul volanului.

Editor : Liviu Cojan

