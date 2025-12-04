Video Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea Data actualizării: 05.12.2025 00:37 Data publicării: 04.12.2025 23:33 Foto: Captură video Digi24 Imagini incredibile surprinse de o cameră de supraveghere într-o intersecție din Oradea. Un șofer a zburat ca o rachetă peste un sens giratoriu din oraș. Bătaie pe portocale pe o șosea din Mehedinți, după ce un TIR s-a răsturnat. Zeci de oameni au năvălit să strângă fructele de pe asfalt Vlad Pascu contestă sentința din dosarul 2 Mai, după ce a primit 10 ani de închisoare pentru accidentul în care au murit doi tineri Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică De ce refuză Victor Rebengiuc ca numele lui să fie acordat unei străzi, după ce va muri Victor Rebengiuc primește Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească” Salvamontișii au pornit din nou în căutarea britanicului dispărut în Bucegi: „Avea un început de hipotermie” Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des” Descinderi în Dolj într-un dosar de delapidare: funcționari suspectați că și-au însușit bonuri valorice de carburant Tensiuni uriașe în Bulgaria. Proteste de amploare continuă în 12 orașe În imagini se vede cum mașina se îndreaptă cu viteză foarte mare spre intersecție, se lovește de sensul giratoriu și pur și simplu zboară peste intersecție și peste două mașini oprite la stop. Într-un final, a plonjat în curtea unei benzinării. După impact, șoferul de 55 de ani a rămas blocat în mașină, a fost nevoie de intervența salvatorilor. Bărbatul a ajuns la spital cu răni minore. Surse citate de presa locală spun că șoferul a avut o problemă medicală, din cauza căreia a pierdut controlul volanului. Editor : Liviu Cojan Etichete: oradea masina accident sens giratoriu Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor... 2 Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin... 3 Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din... 4 San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și... 5 Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...