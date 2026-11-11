Accident surprins de o cameră de supraveghere, în Piatra Craiului, județul Bihor. Un TIR a intrat într-o mașină, iar impactul a fost urmat de o altă coliziune în care a fost implicat un alt autotren.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum un TIR derapează într-o curbă din Cornițel, județul Bihor, la limita cu județul Cluj, și pătrunde pe contrasens, lovind un autoturism care se deplasa în sens opus, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Un alt autotren care se deplasa la mică distanță în spatele TIR-ului care a lovit mașina nu a reușit să frâneze la timp și a lovit vehiculul de mare tonaj staționat. În urma acestui accident, o persoană a fost rănită, având nevoie de îngrijiri la fața locului, iar circulația în zonă a fost blocată pentru câteva ore.

Această curbă este una deosebit de periculoasă în condițiile unui carosabil umed. Un accident aproape similar s-a petrecut în urmă cu două luni, când un alt TIR a derapat și a intrat în gardul care delimitează o proprietate.

Având în vedere că în zonă sunt anunțate ploi abundente în perioada următoare, șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție și să păstreze distanța de siguranță.

Editor : Liviu Cojan