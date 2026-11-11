Live TV

Video Accident cu două TIR-uri și un autoturism într-o curbă periculoasă, în județul Bihor

Data actualizării: Data publicării:
accident tiruri bihor
Foto: Captură video Digi24 / Sursa: InfoDirect.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Accident surprins de o cameră de supraveghere, în Piatra Craiului, județul Bihor. Un TIR a intrat într-o mașină, iar impactul a fost urmat de o altă coliziune în care a fost implicat un alt autotren.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum un TIR derapează într-o curbă din Cornițel, județul Bihor, la limita cu județul Cluj, și pătrunde pe contrasens, lovind un autoturism care se deplasa în sens opus, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Un alt autotren care se deplasa la mică distanță în spatele TIR-ului care a lovit mașina nu a reușit să frâneze la timp și a lovit vehiculul de mare tonaj staționat. În urma acestui accident, o persoană a fost rănită, având nevoie de îngrijiri la fața locului, iar circulația în zonă a fost blocată pentru câteva ore.

Această curbă este una deosebit de periculoasă în condițiile unui carosabil umed. Un accident aproape similar s-a petrecut în urmă cu două luni, când un alt TIR a derapat și a intrat în gardul care delimitează o proprietate.

Având în vedere că în zonă sunt anunțate ploi abundente în perioada următoare, șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție și să păstreze distanța de siguranță.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ovidiu vanghele
1
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
3
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
Price of Water Set To Rise
4
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
ovidiu vanghele
5
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul...
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Digi Sport
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident po
Un poliţist a ajuns inconștient la spital după ce a intrat cu maşina în remorca unui TIR. Cum s-a produs accidentul
Rămășițele vehiculelor implicate în accidentul în lanț de pe autostrada Tracia, Bulgaria, 10 noiembrie 2026. Foto: Profimedia Images
Un martor al carambolului din Bulgaria povestește cum a scăpat cu viață: „Totul s-a încețoșat, s-a făcut negru”
profimedia-1151452558
Haos pe autostrada Trakia: 11 morți într-un accident cu 86 de mașini. Un român, în stare gravă. Bulgaria declară zi de doliu național
Ambulanță România
Accident grav în Sibiu: O motocicletă condusă de un tânăr de 18 ani a luat foc după ce a fost acroşată de un autobuz cu călători
masina politie franta
Accident de autocar în estul Franței: cel puțin doi morți și 13 răniți. „Este o tragedie cumplită care lovește comuna noastră”
Recomandările redacţiei
Constantin Toma.
Constantin Toma: PSD redesenează harta României ca să câștige...
putin xi jinping donald trump
Conferința de la Ialta 2.0. Ce ar putea discuta Xi, Putin și Trump în...
nicusor dan ilie bolojan
„Ca să fie lucrurile cât se poate de clare”. Ilie Bolojan spune că nu...
profimedia-1151767458
Măsuri sporite de securitate în Varșovia, după atacul armat din...
Ultimele știri
Lupta de pe Facebook între ministrul PSD și fostul ministru USR de la Transporturi privind tunelul Momaia continuă: ce acuze își aduc
Franța avertizează Germania cu privire la rachetele cu rază lungă de acțiune: „S-ar putea ajunge la pragul nuclear” (FT)
Țara din Europa care introduce radare cu IA. Aparatele au un singur scop: „vânarea” șoferilor care folosesc telefonul la volan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a păstrat rochia de mireasă peste 30 de ani, fără să deschidă cutia. Când fiica ei a vrut să o probeze...
Cancan
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere
Fanatik.ro
Ianis Stoica, avertizat de antrenorul care i-a relansat cariera: „Este șansa lui! Trebuie să înțeleagă asta!”
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Câți bani a ajuns să câștige Cristian Chivu la Inter și cum i-a adus Parmei peste 91 de milioane de euro
Adevărul
Cum au transformat localnicii din „Sahara Olteniei” terenurile neroditoare în venituri de sute de euro pe an
Digieconomic
Zilele libere legale din noiembrie și decembrie 2026. Cine beneficiază și cum sunt plătite
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. De ce s-a retras din lumina reflectoarelor fosta membră...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
Adevarul
Poate Nicușor Dan să interzică presei accesul la Cotroceni? Ce spune legea și ce președinți au mai blocat...
Newsweek
Curtea de Conturi acuză: 2.200.000 pensii greșit recalculate: Ministrul Muncii: Nu recunoaștem nimic!
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Știai? Motivul pentru care geamurile avioanelor au mici găuri la bază
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Demi Moore a împlinit 64 de ani! Imagini dulci postate de fiica ei cea mică, Tallulah: Cea mai tare mamă!
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...