Accident cu patru autovehicule pe autostrada A1. O autoutilitară a luat foc

Patru autovehicule au fost implicate într-un accident de circulaţie joi seară, pe Autostrada A1, pe sensul Deva - Ilia. În urma accidentului, o autoutilitară a fost cuprinsă de flăcări, iar cinci persoane au avut nevoie de ajutor medical. A fost instituit planul roșu de intervenție.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, joi seară a fost pus în aplicare planul roşu de intervenţie, ca urmare a unui apel de urgenţă care anunţa un grav accident rutier produs pe autostrada A1, la km 377, pe sensul de mers Deva - Ilia, în care au fost implicate două autoturisme, o autoutilitară care transporta material lemnos şi o autodubă.

„La sosirea echipajelor de intervenţie, s-a constatat că în autovehiculele implicate în accident se aflau 5 persoane. Acestea au fost consultate medical de către echipajele SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara, pentru niciuna dintre ele nefiind nevoie de transportul la spital. În urma coliziunilor dintre autovehiculele implicate, autoutilitara a fost cuprinsă de flăcări, fiind distrusă aproape în totalitate”, a transmis ISU Hunedoara, potrivit Agerpres.

La faţa locului au acţionat 22 de pompieri, 3 ambulanţe SMURD, 2 autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o autospecială pentru muncă operativă.

„Misiunea pompierilor s-a finalizat fără probleme deosebite, iar planul roşu de intervenţie a fost dezactivat după 31 de minute, la ora 21:46. Echipajele de intervenţie au asigurat măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, dar şi curăţarea carosabilului pentru ca circulaţia rutieră pe autostradă să poată fi reluată în condiţii de siguranţă”, informează sursa citată.

Cauzele producerii evenimentului rutier urmează să fie stabilite de către instituţiile care au competenţe în astfel de situaţii.

