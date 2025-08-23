Live TV

Video Accident cumplit în județul Argeș. Mașină căzută în prăpastie, în zona Capra: patru morți și un rănit

Data publicării:
accident_arges
Argeş: Patru morţi şi un tânăr rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa. Sursa: ISU Arges/Facebook

Patru persoane a murit, sâmbătă după-amiază, după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat într-o prăpastie, în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, aflată în judeţul Argeș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la faţa locului a intervenit o echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, poliţişti şi salvamontişti. Un bărbat de 23 de ani, rănit, dar conştient, a primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi a fost preluat de un elicopter SMURD.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au informat, sâmbătă după-amiază, că au fost solicitaţi să intervină în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenţei unor victime multiple. 

De urgenţă, către locul indicat, colegii noştri au început deplasarea cu mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceştia fiind preluaţi de vehicule de teren, a informat ISU Argeş.

accident_arges_3
Argeş: Patru morţi şi un tânăr rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa. Sursa: ISU Arges/Facebook

La faţa locului au fost identificate cinci victime, dintre care patru - doi bărbaţi şi două femei - decedate.

Cea de a cincea victimă este conştientă, de sex masculin, în vârstă de aproximativ 23 de ani, asistată de echipajele medicale. Pentru preluarea acesteia a fost solicitat elicopterul SMURD", a precizat ISU Argeş.

accident_arges2
Argeş: Patru morţi şi un tânăr rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa. Sursa: ISU Arges/Facebook

Bărbatul rănit grav a fost găsit de echipele de salvaori lângă maşina răsturnată, fiind preluat de urgenţă de către echipele de salvare.

accident_arges3
Argeş: Patru morţi şi un tânăr rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa. Sursa: ISU Arges/Facebook

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat pentru News.ro că este vorba despre o maşină, posibil un autovehicul off-road, care a căzut într-o râpă.

„Din păcate, sunt patru morţi şi un rănit grav. A fost trimis şi un elicoper pentru preluarea rănitului”, a precizat Arafat.

Potrivit informaţiilor furnizate de către Salvamont Argeş, accidentul s-a petrecut în zona montană Portăreasa, Colţii Caprei, salvamontiştii argeşeni confirmând că este vorba despre un accident de off-road.

Poliţiştii continuă verificările la fata locului pentru identificarea persoanelor si stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimetului.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Noi avertizări meteo de furtuni.
1
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
Imagine din portul Novorossiisk
3
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
seismograf
4
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Digi Sport
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Ultimele știri
Copii loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș. Unul dintre ei a fost rănit grav
Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Un băiat de 19 ani a murit într-un accident provocat de un şofer de aceeași vârstă, care era beat, în Argeș
Un băiat de 19 ani a murit într-un accident provocat de un şofer de aceeași vârstă, care era beat, în Argeș
masina de politie
Bătrână spulberată de o mașină și proiectată pe contrasens, unde a fost lovită din nou. Al doilea șofer a fugit
masina de politie
Un șofer a fost prins beat la volan după ce o lovit o mașină de poliție parcată lângă secție
mașină lovita in urma accidentului rutier
Accident cu cinci victime în Argeș. Un autoturism a căzut într-o prăpastie, la Cotmeana
accident-curtea-de-arges
Accident grav în Argeș: Doi morţi şi trei răniţi după ce un autoturism s-a ciocnit cu un TIR
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Emil Grădinescu, atacat în cabina de comentator. L-au bătut și l-au amenințat că-i taie gâtul: „Fani demenți”
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...