Patru persoane a murit, sâmbătă după-amiază, după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat într-o prăpastie, în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, aflată în judeţul Argeș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la faţa locului a intervenit o echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, poliţişti şi salvamontişti. Un bărbat de 23 de ani, rănit, dar conştient, a primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi a fost preluat de un elicopter SMURD.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au informat, sâmbătă după-amiază, că au fost solicitaţi să intervină în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenţei unor victime multiple.

„De urgenţă, către locul indicat, colegii noştri au început deplasarea cu mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceştia fiind preluaţi de vehicule de teren”, a informat ISU Argeş.

Argeş: Patru morţi şi un tânăr rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa. Sursa: ISU Arges/Facebook

La faţa locului au fost identificate cinci victime, dintre care patru - doi bărbaţi şi două femei - decedate.

„Cea de a cincea victimă este conştientă, de sex masculin, în vârstă de aproximativ 23 de ani, asistată de echipajele medicale. Pentru preluarea acesteia a fost solicitat elicopterul SMURD", a precizat ISU Argeş.

Bărbatul rănit grav a fost găsit de echipele de salvaori lângă maşina răsturnată, fiind preluat de urgenţă de către echipele de salvare.

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat pentru News.ro că este vorba despre o maşină, posibil un autovehicul off-road, care a căzut într-o râpă.

„Din păcate, sunt patru morţi şi un rănit grav. A fost trimis şi un elicoper pentru preluarea rănitului”, a precizat Arafat.

Potrivit informaţiilor furnizate de către Salvamont Argeş, accidentul s-a petrecut în zona montană Portăreasa, Colţii Caprei, salvamontiştii argeşeni confirmând că este vorba despre un accident de off-road.

Poliţiştii continuă verificările la fata locului pentru identificarea persoanelor si stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimetului.

