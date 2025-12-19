Live TV

Foto Accident de circulație pe centura Ploieştiului, unde patru autoturisme s-au ciocnit. 18 persoane au primit îngrijiri medicale

Accident rutier pe centura de vest a Ploieştiului. Sursa: news.ro

Un accident rutier în care au fost implicate 18 persoane, dintre care şapte minori, s-a produs vineri pe centura de vest a municipiului Ploieşti. La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, inclusiv una de transport victime multiple, anunță ISU Prahova.

Cresterea salariului minim nu a liniștit sindicatele, care vor ca majorarea sa se aplice de la inceputul anului

Evenimentul rutier s-a produs cu puţin înainte de ora 12:00.

„Din informaţiile primite până în acest moment, a fost vorba despre o tamponare în care au fost implicate 4 autoturisme şi cei 18 ocupanţi ai acestora (11 adulţi şi 7 minori). Toate persoanele implicate sunt conştiente şi cooperante, fiind evaluate la locul intervenţiei”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje medicale de la SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă, inclusiv o ambulanţă SMURD pentru transport victime multiple, la ora transmiterii acestei ştiri intervenţia fiind în desfăşurare.

