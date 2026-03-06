Accident grav: Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit după ce un autoturism şi un TIR s-au ciocnit în județul Brăila

Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit, vineri, într-un accident rutier produs în zona localităţii Lanurile, judeţul Brăila, după ce un TIR şi un autoturism s-au ciocnit. În urma impactului, cele trei persoane au rămas încarcerate în autoturism. Şi şoferul camionului este transportat la spital, acuzând dureri toracice.

Accidentul s-a produs în localitatea Lanurile.

Potrivit informaţiilor transmise de ISU Brăila, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Însurăţei au intervenit cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, iar echipaje ale Detaşamentului 2 de Pompieri Brăila au intervenit cu o autospecială de descarcerare. De asemenea, două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Brăila au fost trimise în sprijin, iar ulterior a fost mobilizată încă o ambulanţă.

Salvatorii au găsit trei persoane încarcerate în autoturism. Primele două victime scoase, ambele femei, se aflau în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Medicul aflat la locul intervenţiei a declarat decesul uneia dintre femei, iar ulterior a fost confirmat şi decesul celei de-a doua victime.

Cea de-a treia persoană aflată în autoturism, un bărbat, a fost extrasă conştientă de echipele de intervenţie. Acesta a fost preluat de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.

La rândul său, şoferul camionului acuză dureri toracoce şi este transportat la UPU de ambulanţa SMURD.

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

