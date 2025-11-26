Un accident grav în București, la intersecția cu Ministerul Apărării Naționale. O ambulanță în care se aflau militari a fost implicată într-un accident.

Persoanele implicate în accident au fost duse la spital pentru verificări. Din informațiile pe care le avem, nu au răni grave. Două mașini au fost implicate – o ambulanță MApN și o altă mașină, relatează Teodora Chiuș, jurnalist Digi24.

Polițiștii vor stabili exact cum s-a petrecut totul.

La fața locului au ajuns mai multe mașini SMURD și o autospecială de descarcerare. Totodată, vor fi făcute toate cercetările la fața locului astfel încât să se stabilească cauza exactă.

Cert este că nu avem persoane rănite grav. Cei din ambulanță au fost transportați la spital pentru verificări suplimentare.

