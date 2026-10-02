Un accident rutier grav s-a produs, vineri după-amiază, în municipiul Cluj-Napoca, unde şoferul unui autoturism nu s-a asigurat în momentul în care a făcut un viraj la stnga, iar maşina sa a fost izbită de o dubă şi s-a răsturnat peste două autovehicule parcate, rămânând pe plafon. O femeie aflată în autoturismul răsturnat a fost rănită.

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Accidentul s-a produs în jurul orei 14:30, într-o intersecţie din municipiul Cluj-Napoca, unde un şofer care vira la stânga nu s-a aisgurat corespunzător şi a fost izbit în plin de o dubă, relatează News.ro.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat, de 54 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, care conducea un autoturism pe Calea Dorobanţilor, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcţiei de mers, efectuând virajul spre strada Anghel Saligny, intrând astfel în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 28 de ani, din municipiul Cluj-Napoca”, informează reprezentanţii Poliţiei Cluj.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul din Bistriţa s-a răsturnat peste două maşini parcate pe aceeaşi stradă.

În urma accidentului, o femeie de 53 de ani, soţia şoferului de 54 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Editor : Liviu Cojan