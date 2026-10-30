Live TV

Video Accident grav în Craiova: Trei pietoni au fost loviți de o mașină pe trotuar și au ajuns la spital

Data publicării:
accident craiova
Foto: Infotrafic Dolj/Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un accident grav s-a produs vineri în Craiova, unde o șoferiță a pierdut controlul mașinii și a intrat într-o florărie. În urma incidentului, trei oameni au ajuns la spital, aceștia aflându-se pe trotuar.

Accidentul a avut loc pe principalul bulevard din Craiova. Șoferița, în vârstă de 59 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat în cele trei persoane, distrugând și mai multe standuri din florărie. 

Cele trei persoane au fost duse la Spitalul Județean de Urgență din Craiova pentru îngrijiri medicale, una dintre acestea fiind grav rănită. Conducătoarea auto le-a spus oamenilor legii că nu-și mai amintește momentul în care a intrat în pietonii aflați pe trotuar. 

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind negativ.

Citește și:

Bulgaria şi România, cele mai multe decese cauzate de accidente rutiere în UE

Accident grav pe Valea Oltului: Două femei au murit după ce o mașină s-a izbit de un TIR și a fost proiectată într-un alt autoturism

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
3
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
talibani profimedia
4
Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Digi Sport
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident
Accident grav pe Valea Oltului: Două femei au murit după ce o mașină s-a izbit de un TIR și a fost proiectată într-un alt autoturism
ambulanta
Accident în Brașov. O ambulanță care transporta o femeie însărcinată, implicată într-o coliziune cu un autocar și un autoturism
acc bistrita 2 ok
O maşină a pătruns într-un loc de joacă pentru copii, în Bistrița. Șoferiţa, resuscitată
accident rutier triunghi semn
Sentință în cazul șoferiţei care a accidentat-o mortal pe Anastasia, după 4 ani de procese. Cazul a dus la adoptarea Legii Anastasia
Mein Schiff 3 nava croaziera profimedia-1146713877
Un vas de croazieră s-a ciocnit cu două nave-container într-un port din Germania provocând daune substanțiale
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Scutiri de taxe 5 ani pentru localitățile care acceptă comasarea...
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Șeful diplomației ucrainene, despre o întâlnire Zelenski - Putin...
1793363703original_13
Guvernul a aprobat prima rectificare din 2026. Nazare anunță că...
Sorin Grindeanu.
Grindeanu, despre prima rectificare bugetară: „Statul trebuie să își...
Ultimele știri
MAE, avertizare de călătorie: proteste anunțate sâmbătă în mai multe orașe din Franța, posibile blocaje în transporturi
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS: dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
Ce se întâmplă cu banii pe care Guvernul trebuie să-i plătească judecătorilor: ideea avansată de Nazare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Rușinică! Salarii de aproape 200.000 de euro pentru primul 11 al FCSB bătut la Bistrița! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
“Bîrligea va fi vândut cu 15 milioane de euro!” Anunțul zilei după ce fostul atacant al FCSB a marcat o dublă...
Adevărul
Replica fabuloasă a Norvegiei după ce a fost numită de Trump „țară de rahat”
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
A intrat în camera de execuție pregătită să moară și s-a trezit "confuză" la spital. Christa Pike, declarații...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Practica pierdută din comunism, din cauza căreia nu se mai construiește la fel de eficient
Newsweek
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Orașul care interzice adopţia pisicilor negre înainte de Halloween. Autorităţile locale „nu pot închide...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...