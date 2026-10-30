Un accident grav s-a produs vineri în Craiova, unde o șoferiță a pierdut controlul mașinii și a intrat într-o florărie. În urma incidentului, trei oameni au ajuns la spital, aceștia aflându-se pe trotuar.

Accidentul a avut loc pe principalul bulevard din Craiova. Șoferița, în vârstă de 59 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat în cele trei persoane, distrugând și mai multe standuri din florărie.

Cele trei persoane au fost duse la Spitalul Județean de Urgență din Craiova pentru îngrijiri medicale, una dintre acestea fiind grav rănită. Conducătoarea auto le-a spus oamenilor legii că nu-și mai amintește momentul în care a intrat în pietonii aflați pe trotuar.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind negativ.

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Editor : A.M.G.