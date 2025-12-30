Live TV

Accident grav în Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion

Data actualizării: Data publicării:
politia masina noaptea 2
Foto: Poliția Română

Doi bărbaţi au murit, miercuri seara, într-un accident rutier petrecut în judeţul Dolj, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion al cărui şofer nu a acordat prioritate. Cele două victime au fost transportate la spital, unde au murit. De asemenea, un alt bărbat aflat în autoturism a fost rănit.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat că, marţi, în jurul orei 18.00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe DN 56, la intersecţia cu DC 56, s-a produs un accident rutier. 

„La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Calafat care au stabilit faptul că un bărbat, de 58 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autocamion pe DN 56, la intersecţia cu DC 56, nu a acordat prioritate de trecere la efectuarea virajului la stânga unui autoturism condus de un tânăr, de 22 de ani, din comuna Siliştea Crucii, intrând în coliziune cu acesta. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 22 de ani şi alţi doi tineri de 23 şi 32 de ani, ambii din comuna Siliştea Crucii, pasageri în autoturism au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportaţi la spital”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul de 58 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. 

Poliţiştii au mai anunţat că şoferul în vârstă de 22 de ani şi bărbatul de 32 de ani au murit la spital.

Anchetatorii continuă cercetările pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
3
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
5
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
Digi Sport
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina-de-politie-in-urmarire
O mașină de poliție aflată în misiune în Constanța s-a ciocnit cu un alt vehicul. Doi agenți și celălalt șofer, duși la spital
girofarul unei masini de politie
Tragedie în Guatemala. 15 persoane au murit după ce un autobuz a căzut în râpă
Long way ...
Avalanşă mortală pe muntele Vardousia din Grecia: echipele de salvare au găsit trupurile a patru alpinişti, printre care o femeie
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: Efectul de turmă. Regula pentru a menține distanța OK față de mașina din față
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Carambol cu 11 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești. Momentul primului impact
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic de 8,4%, cât ne-am propus...
Sediul Ministerului Agriculturii
Guvernul a aprobat ordonanţa privind reorganizarea Ministerului...
statiune Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola Piemont Italia
Ministra de Externe, Oana Țoiu, face precizări despre cei trei români...
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Analiza experților militari după presupusul atac asupra reședinței...
Ultimele știri
Peste 540.000 de copii vor beneficia anul viitor de programul „Masă sănătoasă”, anunță Guvernul
Peste 200 de kilometri de autostradă şi drum expres vor fi dați în trafic în 2026. Irinel Scrioşteanu: Va fi un an record
Viscol în SUA, peste 6.000 de zboruri anulate. Furtuna Ezra face prăpăd. Meteorologii avertizează asupra unui „ciclon-bombă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Fanatik.ro
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine...
Adevărul
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au...
Newsweek
Cine va primi o mică indexare la pensie din 1 ianuarie 2026? De ce se anunță un an negru pentru pensionari?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...