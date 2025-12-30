Accident grav în Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion

Doi bărbaţi au murit, miercuri seara, într-un accident rutier petrecut în judeţul Dolj, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion al cărui şofer nu a acordat prioritate. Cele două victime au fost transportate la spital, unde au murit. De asemenea, un alt bărbat aflat în autoturism a fost rănit.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat că, marţi, în jurul orei 18.00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe DN 56, la intersecţia cu DC 56, s-a produs un accident rutier.

„La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Calafat care au stabilit faptul că un bărbat, de 58 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autocamion pe DN 56, la intersecţia cu DC 56, nu a acordat prioritate de trecere la efectuarea virajului la stânga unui autoturism condus de un tânăr, de 22 de ani, din comuna Siliştea Crucii, intrând în coliziune cu acesta. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 22 de ani şi alţi doi tineri de 23 şi 32 de ani, ambii din comuna Siliştea Crucii, pasageri în autoturism au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportaţi la spital”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul de 58 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au mai anunţat că şoferul în vârstă de 22 de ani şi bărbatul de 32 de ani au murit la spital.

Anchetatorii continuă cercetările pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Editor : Liviu Cojan