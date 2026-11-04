Accident grav în Iași: Un bărbat a murit, iar o femeie a fost rănită, după ce o platformă auto s-a ciocnit cu două mașini

Un bărbat de 60 de ani a murit, iar o femeie a fost rănită, în urma unui accident rutier produs în județul Iași. O platformă destinată transportului de autoturisme a intrat în coliziune cu două mașini, dintre care una s-a răsturnat. O persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor specializate, relatează News.ro.

„Un grav accident rutier s-a produs în urma coliziunii dintre trei autovehicule, respectiv un autovehicul destinat transportului de autoturisme, care a intrat în coliziune cu alte două autoturisme. În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat, iar o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenţia echipajelor specializate pentru extragerea acesteia”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași.

În urma accidentului, un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost declarat decedat.

O femeie, tot în vârstă de 60 de ani, a fost transportată la spital de un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : Ș.A.