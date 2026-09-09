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Accident grav în Iași. Un camion s-a răsturnat peste o mașină: o persoană a murit, alta este inconștientă

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Accident grav în Iași. Un camion s-a răsturnat peste o mașină: o persoană a murit, alta este inconștientă. Foto via News.ro
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Un accident grav a avut loc miercuri în localitatea Lețcani, din județul Iași, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism. Două persoane aflate în mașină au fost surprinse în urma impactului. Una dintre victime a murit, iar cealaltă este inconștientă, potrivit ISU Iași.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași intervin la un accident rutier grav produs în localitatea Lețcani, în care un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma evenimentului au rezultat două victime aflate în autoturism. Una dintre acestea prezintă leziuni incompatibile cu viața, iar cea de-a doua persoană este inconștientă”, a transmis ISU Iași.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

În total, nouă subofițeri din cadrul ISU Iași participă la intervenție.

Echipajele acționează pentru descarcerarea victimelor, acordarea asistenței medicale de urgență și asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului.

Editor : Ș.A.

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