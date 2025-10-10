Live TV

Accident grav în județul Cluj. Trei mașini s-au ciocnit. Un bărbat a murit și șase persoane au ajuns la spital

Urmarile unui accident rutier
Trei autoturisme au fost implicate, vineri seară, într-un grav accident rutier produs pe DN 1C, în judeţul Cluj, între localităţile Livada şi Gherla. Cinci persoane au fost găsite încarcerate într-una dintre maşini, fiind scoase de pompieri. Un bărbat a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare. Alte şase persoane, patru femei şi două fete, au fost transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri timp de câteva ore.

„Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani, din comuna Corneşti, care circula din direcţia Cluj spre municipiul Gherla, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând în coliziune cu un autoturism care circula din sensul opus, condus de o femeie, de 42 de ani”, a informat IPJ Cluj, potrivit News.ro.

În urma impactului dintre cele două autoturisme a rezultat avarierea unui alt autoturism, condus de tânăr de 20 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud.

„Din nefericire, bărbatul de 45 de ani a fost declarat decedat de către echipajul medical prezent la faţa locului, iar alte 6 persoane au fost transportate la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor suplimentare. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul”, a arătat sursa citată.

Traficul a fost reluat pe ambele sensuri în jurul orei 23.00.

„În urma accidentului au fost transportate la spital patru femei cu vârste cuprinse între 33 şi 55 de ani, alături de două minore. Aşa cum am precizat anterior, bărbatul aflat în stop cardio-respirator a fost declarat decedat la locul accidentului”, a arătat ISU Cluj, în bilanţul final al accidentului.

