Accident grav în Piața Romană din centrul Bucureștiului. O femeie a fost lovită de o mașină în timp ce traversa

masina politie
Foto: Captură Digi24

O femeie a fost grav rănită în urma unui accident de circulaţie produs miercuri, în zona centrală a Capitalei. Femeia a fost lovită de o maşină în timp ce traversa, în zona Piaţa Romană.

”La data de 04.03.2026, în jurul orei 14.50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie în zona Piaţa Romană. Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, bărbat în vârstă de 50 de ani, care se deplasa pe Bd. Ghe. Magheru, dinspre Piaţa Universităţii către Piaţa Romană, în circumstanţe care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, femeie în vârstă de aproximativ 45-50 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului public”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

În urma accidentului de circulaţie, echipajele de prim-ajutor ajunse la faţa locului efectuează manevre de resuscitare.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0, anunță News.ro.

Au fost aplicate restricţii de circulaţie pe benzile 2, 3 şi 4 de pe Bd. Ghe. Magheru, sensul de mers către Piaţa Romană, precum şi pe banda 4 de pe Bd. Ghe. Magheru, sensul către Universitate.

