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Accident grav la Buftea, între un microbuz și o autobasculantă. Doi morți și 18 persoane transportate la spital: două sunt intubate

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Accident grav la Buftea între un microbuz cu 16 persoane și o autobasculantă. Doi oameni au murit. Foto: Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov
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Două persoane au murit, iar alte 18 au fost transportate la spital în urma unui accident rutier grav produs pe DN7, în apropiere de Buftea, în care au fost implicate un microbuz de transport persoane și o autobasculantă. Dintre victimele transportate la unitățile medicale din București și Ilfov, două au fost intubate, iar celelalte 16 erau conștiente. Potrivit primelor cercetări, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul din față.

ACTUALIZARE 11.49 În urma accidentului, 18 persoane au fost transportate la spitale din București și Ilfov, potrivit celor mai recente informații. Dintre acestea, două au fost intubate, iar celelalte 16 erau conștiente.

Victimele au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Spitalul Județean Ilfov.

ACTUALIZARE 11.30 Una dintre ipotezele luate în calcul de autorități este că șoferul microbuzului s-ar fi uitat la telefon și nu ar fi observat că se apropiase prea mult de vehiculul din fața sa.

Potrivit IPJ Ilfov, ambele vehicule circulau pe DN7, dinspre Buftea către Chitila, iar primele cercetări indică faptul că șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de ansamblul de vehicule care se deplasa în aceeași direcție.

„Din cercetările preliminare, a reieșit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță în mers de către conducătorul microbuzului față de ansamblul de vehicule care circula în aceeași direcție de deplasare. În urma impactului, două persoane au decedat, iar alte trei persoane au suferit leziuni grave, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare pentru acordarea asistenței medicale de specialitate”, a transmis IPJ Ilfov.

Traficul rutier a fost oprit pe DN7 București – Gulia, în apropierea orașului Buftea, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române. 

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Știrea inițială

Potrivit primelor informații transmise de autorități, accidentul s-a produs pe DN7, în zona localității Buftea, unde un microbuz de transport persoane a fost implicat într-o coliziune cu o autobasculantă.

În microbuz se aflau 16 persoane, dintre care două au decedat. Celelalte 14 persoane sunt în curs de evaluare medicală.

Toți ocupanții au fost extrași din microbuz, au precizat autoritățile.

La locul accidentului intervin 13 echipaje SMURD, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, două autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.

Editor : Ș.A.

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