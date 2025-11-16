Live TV

Accident Cluj
Accident grav la ieșirea din Cluj-Napoca. Foto: Info Trafic Cluj via Digi24

Un om a murit și trei au fost răniți, în urma unui accident între două autoturisme, petrecut la ieșirea din Cluj-Napoca. Circulaţia este oprită pe DN 1 la ieşirea spre Turda.

ACTUALIZARE 12:47 Accidentul s-a produs după ce o maşină a intrat pe contrasens şi a lovit un autoturism care circula regulamentar.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au anunţat că, duminică, în jurul orei 11.00, s-a produs un accident rutier la ieşirea din municipiul Cluj-Napoca. 

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din judeţul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din judeţul Dolj. 

Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani”, au afirmat reprezentanţii IPJ Cluj.

Ei au menţionat că în accident au mai fost răniţi femeia de 38 de ani, un copil de şapte ani pasager în autoturism, dar şi bărbatul de 45 de ani. Victimele au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii au mai stabilit că cei doi şoferi nu consumaseră băuturi alcoolice.

Știrea inițială. Accidentul rutier grav s-a produs la ieșirea din Cluj-Napoca spre Comuna Feleacu. Două autoturisme au fost implicate în coliziune. Imediat au intervenit pompierii, polițiștii, dar și echipaje medicale, potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Timșa.

Într-unul dintre autoturisme se afla un bărbat încarcerat, care a fost extras de urgență de echipajele de intervenție. A fost ulterior predat echipajelor medicale, însă, din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, bărbațul a fost declarat decedat.

Pe lângă acesta, alte trei persoane au fost rănite, printre care și o minoră. Toate cele trei victime au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior au fost duse la spital. Acum, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut tragedia.

