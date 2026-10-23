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Accident grav pe centura Vâlcele-Apahida, unde două autoturisme s-au ciocnit violent

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accident cluj
Niciunul dintre cei doi şoferi nu a putut fi testat pentru alcoolemie, din cauza stării de sănătate.
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Două persoane au fost rănite, într-un accident produs, vineri după-amiază, pe şoseaua de centură Vâlcele-Apahida, în judeţul Cluj, unde două autoturisme s-au ciocnit violent după ce unul dintre ele a intrat pe contrasens. Victimele au fost scoase din maşină de către echipajele de descarcerare şi duse la spital.

Evenimentul rutier a avut loc, vineri după-amiază, pe centura Vâlcele-Apahida, în apropiere de localitatea Pata, unde două autoturisme s-au ciocnit frontal.

În urma impactului violent, două persoane au rămas încarcerate.

„Au fost mobilizate la faţa locului trei autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi un echipaj de şa Serviciul de Ambulanţă Judeţean”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Cluj.

Cele două victime, un bărbat şi o femeie, au fost scoşi din maşini. Ambii sunt conştienţi şi cooperanţi, însă au suferit multiple traumatisme şi au fost transportaţi la spital.

Oficialii Poliţiei judeţene Cluj informează că primele cercetări de la locul accidentului arată că unul dintre şoferi a pierdut controlul asupra direcţiei într-o curbă şi a intrat pe contrasens.

„Din primele verificările efectuate, a reieşit că o femeie, de 38 de ani, din comuna Apahida, care se deplasa cu un autoturism dinspre Vâlcele înspre Apahida, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare într-o curbă la dreapta, pătrunzând pe sensul opus de circulaţie, ulterior intrând în coliziune cu un autoturism, condus de un tânăr de 25 de ani, din comuna Apahida”, a transmis Poliţia.

Niciunul dintre cei doi şoferi nu a putut fi testat pentru alcoolemie, din cauza stării de sănătate.

Editor : Liviu Cojan

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