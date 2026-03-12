Accident grav pe DN 1: O fetiţă şi un bărbat au murit într-o coliziune în care au fost implicate două mașini și un camion

Două autoturisme şi un camion au fost implicate, joi seară, într-un accident rutier grav produs pe DN 1 (E 60), în zona localităţii Negreni, judeţul Cluj. O fetiţă de trei ani şi un bărbat erau în stop cardio-respirator, fiind făcute manevre de resuscitare, însă ulterior a fost declarat decesul celor doi. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri.

„La faţa locului s-a deplasat şi un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă din cadrul Detaşamentului 2 Cluj-Napoca. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, a fost declarat decesul fetiţei şi al bărbatului”, a anunţat ISU Cluj.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a precizat că, din primele cercetări, reiese că un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Negreni, care circula din direcţia municipiului Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, ar fi lovit din spate un autoturism condus de un bărbat de 34 ani, din aceeaşi comună.

„În urma coliziunii, autovehiculul condus de bărbatul de 34 ani a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Din nefericire, in urma evenimentului, a rezultat decesul celor două persoane aflate în autoturismul proiectat, respectiv conducătorul auto şi un minor de 3 ani”, a arătat IPJ Cluj.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ la ambii şoferi.

În continuare se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

