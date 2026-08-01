Accident grav pe DN1: Un motociclist a murit după ce a intrat într-un camion care nu i-a acordat prioritate

O motocicletă şi un camion au fost implicate, sâmbătă după-amiază, într-un accident produs pe DN 1, în zona localităţii Vâlcele, judeţul Cluj. După impact, motocicleta a luat foc. Motociclistul a fost găsit de echipajele de salvatori cu arsuri, fără semne vitale, şi a fost supus manevrelor de resuscitare, însă la final a fost declarat decedat. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri.

Accidentul s-a produs în zona localităţii Vâlcele, fiind implicate un camion şi o motocicletă.

„În urma impactului a izbucnit şi un incendiu la motocicletă. Forţele de intervenţie l-au găsit la faţa locului pe motociclist, care se afla în stare gravă. Acesta a suferit arsuri şi nu prezintă semne vitale, astfel că salvatorii au aplicat manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj.

În ciuda tuturor eforturilor depuse, bărbatul a fost declarat decedat.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce conducea un autocamion pe direcţia Cluj-Napoca – Turda, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, împrejurare în care nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus din sensul opus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Câmpia Turzii”, a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Şoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Editor : Liviu Cojan