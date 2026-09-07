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Video Accident grav pe Șoseaua Colentina din Capitală. Mașină distrusă, după ce a lovit gardurile care separă linia de tramvai

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Traficul a fost blocat în urma accidentului de pe Șoseaua Colentina din Capitală. Sursa: Digi24
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Traficul a fost perturbat luni pe Șoseaua Colentina, în București, în urma unui accident rutier. O mașină a ajuns pe linia de tramvai, iar circulația tramvaielor a fost oprită în zonă. Și traficul rutier a fost restricționat pe una dintre benzile de circulație, șoferul implicat în accident fiind transportat la spital.

Potrivit primelor informații anunțate de Digi24, un șofer în vârstă de 33 de ani, care se deplasa pe Șoseaua Colentina, ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a intrat în gardurile care separă linia de tramvai de partea carosabilă destinată autoturismelor.

În urma impactului, autoturismul a ajuns pe linia de tramvai, iar circulația mijloacelor de transport public a fost afectată.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Acesta a fost transportat la spital, unde primește îngrijiri medicale.

La fața locului s-au desfășurat cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier a fost restricționat și pe banda a doua de pe Șoseaua Colentina, pe sensul de mers către Pod Europa. În același timp, tramvaiele nu circulă pe segmentul afectat de accident.

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Editor : C.A.

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