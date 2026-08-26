Accident între un camion și un autobuz cu 40 de pasageri, la Timișoara. Trei persoane au fost rănite

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier în care au fost implicate un camion și un autobuz cu 40 de pasageri. Accidentul s-a produs miercuri dimineață, pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara.

Potrivit ISU Timiș, citat de news.ro, pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 07:35, la un accident rutier produs pe strada Ovidiu Cotruș.

La fața locului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, două autosanitare SMURD și nouă pompieri.

În accident au fost implicate un camion, în care se afla doar șoferul, și un autobuz în care se aflau 40 de persoane.

În urma impactului, trei pasageri din autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceștia au fost evaluați de echipajele medicale la fața locului.

Deocamdată nu au fost comunicate informații privind gravitatea rănilor suferite de cele trei persoane și nici circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care cele două vehicule au intrat în coliziune.

În urmă cu două zile, cinci persoane, între care un bebeluș de nouă luni, au fost rănite într-un accident produs pe drumul dintre Săcălaz și Timișoara. Toate victimele au fost transportate la spital.

Tot în Timișoara, luni, 24 august, un accident produs pe Calea Dorobanților s-a soldat cu moartea unui tânăr de 22 de ani, după ce acesta a fost lovit de un camion în timp ce traversa neregulamentar.

Editor : C.A.