Accident la Câmpia Turzii, unde o mașină a intrat într-un stâlp din beton. Elicopterul SMURD, solicitat pentru un copil de 7 ani

Un grav accident s-a produs, joi după-amiază, pe o stradă din Câmpia Turzii, judeţul Cluj, unde un autoturism a intrat într-un stâlp din beton. Două persoane, între care un copil, urmează să fie duse la spital, ambele victime suferind multiple traumatisme. Pentru copilul de şapte ani, care este în stare foarte gravă, a fost solicitat elicopterul SMURD.

Potrivit Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă Cluj, evenimentul rutier a avut loc pe strada Iancu Jianu, din municipiul Câmpia Turzii, relatează News.ro.

Primele date de la faţa locului arată că şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, iar maşina a intrat într-un stâlp din beton care s-a rupt şi a căzut peste autoturism.

La faţa locului, au fost mobilizate două autospeciale din cadrul ISU Cluj, cu modul de descarcerare, şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Salvatorii au găsit un bărbat de 40 de ani, cooperant, care a suferit numeroase traumatisme, precum şi un băieţel de şapte ani, foarte grav rănit, pentru care a fost solicitat un elicopter SMURD.

Bărbatul descarcerat, de aproximativ 40 de ani, este conştient, cooperant şi primeşte îngrijiri medicale.

În urma accidentului, traficul a fost blocat pe strada Iancu Jianu.

Cauzele producerii evenimentului urmează a fi stabilite.

Editor : Liviu Cojan