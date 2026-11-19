Un tren de persoane, în care se află aproximativ 200 de călători, a lovit joi un autoturism în zona localităţii Floreşti din judeţul Prahova: o femeie de 26 de ani, care era la volanul mașinii lovite, a murit, iar un copil de 2 ani este în stare gravă.

Accidentul feroviar a avut loc în zona Cap Roşu din localitatea prahoveană Floreşti, unde un autoturism care a intrat pe calea ferată a fost izbit de un tren de persoane.

Echipajele de salvare care au intervenit au găsit în maşină o femeie şi un copil mic. Femeia, în vârstă de 26 de ani, era încarcerată, fiind scoasă din autoturism de către echipajele de descarcerare. Ea a fost declarată decedată.

Copilul, în vârstă de doi ani, pare că a fost aruncat din maşină în urma impactului, fiind găsit în afara autoturismului.

El se afla în stop cardio-respirator, fiind preluat de pompieri pentru resuscitare.

În tren, care circula pe ruta Galaţi - Braşov, se află aproximativ 200 de călători, iar primele date arată că niciunul dintre aceştia nu ar avea nevoie de îngrijiri.

Editor : B.E.