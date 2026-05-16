Accident mortal în București: un motociclist de 40 de ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit de un parapet

Un motociclist în vârstă de 40 de ani a decedat în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un accident de circulație produs în Capitală. Acesta a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a izbit de parapetul metalic marginal, potrivit Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Capitalei.

„Din primele verificări a rezultat că un motociclist, în vârstă de 40 de ani, care se deplasa pe str. Iuliu Haţieganu, dinspre şos. Vitan-Bârzeşti către Splaiul Unirii, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu parapetul metalic marginal", precizează Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei.

Echipajele de prim-ajutor au sosit la locul accidentului pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul acestuia.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului.

