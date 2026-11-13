Video Accident neobișnuit în Cluj-Napoca: Un tânăr a fost lovit de o mașină fără șofer Data actualizării: 13.11.2026 23:30 Data publicării: 13.11.2026 23:30 Foto: Captură video Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Accident neobișnuit în Cluj-Napoca. Un tânăr de 17 ani a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină fără șofer. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supravehere. Accident cu două TIR-uri și un autoturism într-o curbă periculoasă, în județul Bihor Un poliţist a ajuns inconștient la spital după ce a intrat cu maşina în remorca unui TIR. Cum s-a produs accidentul Cursă cu forțele de ordine în trafic după ce un șofer a accidentat un polițist și a încercat să scape. Cum a fost prins Alexandru Rogobete verifică decontările fictive: Pacienții vor primi notificare când pe CNP-ul lor se înregistrează un serviciu medical Emil Hurezeanu: „Nu suntem spectaculoși în coregrafia noastră diplomatică, dar nu suntem nici obstrucționiști, nu creăm probleme” Ministrul Sănătății, mesaj pentru studenții care vor susține examenul de rezidențiat: „Era marilor șefi de secție s-a terminat” Alexandru Rogobete susține că Bolojan a tăiat fonduri esențiale pentru urgențe: „Nu putem anticipa numărul pacienților” Tentativă de asasinat la Moscova. Fost oficial ucrainean, propagandist pro-rus, grav rănit Scăpări de clor pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea. Trei persoane au ajuns la spital, 260 evacuate Autoturismul fusese parcat pe o stradă în pantă, de un bărbat care nu l-a asigurat corespunzător . Vehiculul a luat-o la vale și l-a lovit din spate pe adolescentul care mergea pe trotuar, după care mașina s-a oprit într-un gard. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar proprietarul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Editor : Liviu Cojan Etichete: cluj-napoca accident tanar ranit masina fara sofer Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din... 2 Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi... 3 S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020 4 Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat: „I-am... 5 Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor...