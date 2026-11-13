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Video Accident neobișnuit în Cluj-Napoca: Un tânăr a fost lovit de o mașină fără șofer

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accident cluj fara sofer
Foto: Captură video Digi24
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Accident neobișnuit în Cluj-Napoca. Un tânăr de 17 ani a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină fără șofer. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supravehere.

Autoturismul fusese parcat pe o stradă în pantă, de un bărbat care nu l-a asigurat corespunzător .

Vehiculul a luat-o la vale și l-a lovit din spate pe adolescentul care mergea pe trotuar, după care mașina s-a oprit într-un gard.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar proprietarul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Editor : Liviu Cojan

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