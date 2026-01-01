Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals

Un copil în vârstă de 8 ani a fost rănit, joi, 1 ianuarie 2926, după ce a fost accidentat de un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, judeţul Neamţ. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals.

Potrivit IPJ Neamţ, accidentul s-a produs joi, în jurul orei 12:50, iar poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Târgu-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea evenimentului rutier.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 26 de ani, cetăţean ucrainean, conducea un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, ar fi surprins şi accidentat un minor, în vârstă de 8 ani, din aceeaşi localitate, ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal. Totodată, tânărul ar fi prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals”, a transmis IPJ Neamţ.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au mai precizat poliţiştii.

În acest caz, oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals şi vătămare corporală din culpă.

