Live TV

Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals

Data publicării:
Bandă a poliției cu mesajul nu treceți montată la locul unui accident din București pe 13 iulie 2018.
Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Un copil în vârstă de 8 ani a fost rănit, joi, 1 ianuarie 2926, după ce a fost accidentat de un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, judeţul Neamţ. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals.

Potrivit IPJ Neamţ, accidentul s-a produs joi, în jurul orei 12:50, iar poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Târgu-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea evenimentului rutier.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 26 de ani, cetăţean ucrainean, conducea un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, ar fi surprins şi accidentat un minor, în vârstă de 8 ani, din aceeaşi localitate, ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal. Totodată, tânărul ar fi prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals”, a transmis IPJ Neamţ.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au mai precizat poliţiştii.

În acest caz, oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals şi vătămare corporală din culpă.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
5
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina...
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Digi Sport
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politia masina noaptea 2
Accident grav în Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion
masina-de-politie-in-urmarire
O mașină de poliție aflată în misiune în Constanța s-a ciocnit cu un alt vehicul. Doi agenți și celălalt șofer, duși la spital
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: Efectul de turmă. Regula pentru a menține distanța OK față de mașina din față
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Carambol cu 11 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești. Momentul primului impact
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Accident mortal în a doua zi de Crăciun în Dolj. Un bărbat din Bulgaria a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens
Recomandările redacţiei
G9jiV50W4AAOkj-
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea...
bani-lei-pensii militare-pensii speciale - inquam
Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale...
profimedia-1060333410
Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026...
Ultimele știri
Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius
Trei oameni au murit în Iran în timpul manifestaţiilor împotriva costului ridicat al vieţii
Un bărbat care a încercat să traverseze calea ferată în staţia Videle a fost accidentat mortal de tren
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce...
Adevărul
Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită...
Playtech
Situaţiile în care salariaţii beneficiază de zile de concediu de odihnă suplimentar. Puţini angajaţi ştiu de...
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
Ce se întâmplă în creier când facem liste de rezoluții. De ce multe dintre ele sunt abandonate rapid
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Controversele din jurul lui Brigitte Bardot. De la infidelități și declarații jignitoare la relația dureroasă...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...