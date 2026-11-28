Şapte persoane au fost rănite sâmbătă dimineaţă în urma unui accident rutier produs pe DJ 611, în localitatea Gratia din Teleorman, fiind activat Planul roşu de intervenţie. O persoană a fost găsită decedată, iar două dintre victime au fost găsite inconştiente cu multiple traumatisme. Ocupanții mașinii erau cetățeni din Sri Lanka, potrivit ISU Teleorman.

O victimă, conştientă, politraumatizată, a fost transportată de SMURD Giurgiu la Spitalul Militar Central.

Două victime, inconştiente, politraumatizate, au fost transportate la Spitalul Floreasca.

Două victime, conştiente, politraumatizate, au fost transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria.

O victimă a fost asistată la faţa locului, însă a refuzat transportul la spital.

O persoană a fost găsită decedată la faţa locului.

Adrian Gelu, purtător de cuvânt ISU Teleorman, a declarat la Digi24 că toți ocupanții mașinii erau cetățeni din Sri Lanka.

Misiunea pompierilor a continuat cu asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, iar autorităţile competente au preluat cazul pentru cercetări.

Începând cu ora 06.35, Planul Roşu de intervenţie a fost dezactivat, potrivit News.ro.

Conform ISU Teleorman, un vehicul s-a răsturnat pe DJ 611, în localitatea Gratia. Informaţii iniţiale indicau că cinci persoane ar fi încarcerate, ulterior, numărul victimelor fiind stabilit la șapte.

„Se intervine cu o autospecială de stingere, o descarcerare şi un SMURD de la Detaşamentul Videle, 4 ambulanţe SAJ Teleorman, dintre care una cu medic, Detaşamentul Alexandria intervine cu o descarcerare, un SMURD şi o Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple, Punctul de lucru Drăgăneşti intervine cu un SMURD şi ISU Giurgiu, cu o autospecială de stingere şi un SMURD”, au transmis reprezentanţii ISU.

Editor : B.P.