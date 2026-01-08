Un accident spectaculos s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni.

Imagini surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate online au provocat un val de reacţii în rândul internauţilor, existând inclusiv oameni care au crezut că fotografiile sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale.

În timp ce unii apreciază rezistenţa acoperişului, alţii ironizează locul în care şoferul a decis să „parcheze”.

În imaginile postate online se vede cum un autoturism a rupt parapetele de pe marginea drumului, a ieşit de pe şosea şi a rămas blocat între acostament şi acoperişul unei pensiuni.

Accidentul a avut loc la Predeal, au confirmat pentru News.ro reprezentanţi ai Poliţiei.

Editor : Liviu Cojan