Accidente înscenate cu mașini de lux pentru bani de la asigurări. Rețineri și percheziții la Constanța

Două persoane au fost reținute, iar alte patru sunt cercetate penal într-un dosar de înșelăciune, camătă și șantaj, după ce ar fi înscenat accidente rutiere cu autoturisme de lux pentru a obține despăgubiri de la societățile de asigurare. Potrivit polițiștilor din Constanța, suspecții ar fi la pus punct un mecanism prin care provocau intenționat avarii și raportau ulterior incidentele ca fiind reale, relatează News.ro.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a precizat că, în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează infracţiunile de înşelăciune privind asigurările, camătă în formă continuată, fals privind identitatea în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi şantaj, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa – Serviciul Municipal de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Constanţa.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în cursul anului 2026, mai multe persoane ar fi organizat şi provocat distrugeri intenţionate prin înscenarea unor accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux. Ulterior, evenimentele erau avizate de societăţile de asigurări drept evenimente rutiere veridice, determinând deschiderea unor dosare de daună şi obţinerea de despăgubiri injuste”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Suspecţii ar fi încredinţat, în repetate rânduri, datele de identificare ale diferitelor persoane, cu scopul întocmirii de contracte de înstrăinare–dobândire autovehicule, precum şi în vederea contractării de poliţe de asigurare obligatorii RCA.

„Totodată, în perioada 2024–2026, două dintre persoanele cercetate ar fi oferit mai multor martori împrumuturi băneşti cu dobândă, fără a fi autorizaţi în condiţiile legii, obţinând astfel din dobânzile percepute sume de aproximativ 55.000 de lei”, se mai spune în comunicat.

Doi bărbaţi, de 21, respectiv 35 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând ca miercuri să fie prezentaţi procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru luarea unei măsuri preventive.

Alte patru persoane sunt cercetate, până în prezent, în stare de libertate.

Editor : Ș.A.