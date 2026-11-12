Live TV

Accidentele produse de TIR-uri pot scumpi RCA pentru toți șoferii. Care este explicația

Data publicării:
accident tir m1
Sursa foto: Facebook / Info Trafic 24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uriașul accident petrecut săptămâna aceasta în Bulgaria readuce în atenție problema pagubelor mari produse de șoferii de camioane. Au legătură cu asigurarea obligatorie plătită de fiecare șofer. Când asigurătorii plătesc despăgubiri mult mai mari decât încasează din polițele pentru camioane, pot scumpi asigurările pentru autoturisme, ca să acopere diferența.

Companiile de transport din România operează aproximativ 200.000 vehicule de transport internațional de marfă, cunoscutele TIR-uri. Acestea sunt unele dintre cele mai periculoase vehicule de pe șosele, după cum arată datele oficiale.

Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară, frecvența daunelor provocate de aceste vehicule depășește 20%, ceea ce înseamnă că două din zece TIR-uri care au asigurare fac cel puțin un accident pe an, scrie Economica.net.

Iar pagubele sunt ridicate. Dauna medie depășește 18.100 de lei, ceea ce înseamnă că asigurătorul RCA plătește, în medie, aproape 3.500 de euro pentru a-i despăgubi pe cei afectați.

Publicația arată că pentru accidentele produse de TIR-uri în afara țării, pagubele sunt și mai mari, de peste 6.000 de euro.

Autoturismele conduse de persoane fizice au o frecvență a daunei de sub 7%, adică de aproape trei ori mai redusă decât în cazul TIR-urilor.

De asemenea, pagubele provocate de șoferii de autoturisme se ridică, în medie, la 11.000 de lei, cu aproape 40% mai mici decât în cazul TIR-urilor.

Conform estimărilor Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, numărul firmelor active specializate în acest domeniu a crescut de la aproximativ 31.000 în 2018 la circa 48.000 în acest an.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
ovidiu vanghele
2
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
3
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
Price of Water Set To Rise
4
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
5
Nicușor Dan nu înțelege nemulțumirea societății față de întâlnirea oficialilor români cu...
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Digi Sport
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1151453281
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul în fața anchetatorilor
procuror
Procurorii bulgari explică de ce l-au reținut pe șoferul român, deși nu este considerat vinovat de accidentul cu 86 de mașini
(SpotNews) BULGARIA YAMBOL PILE UP ACCIDENTS
Imagini filmate imediat după accidentul cu 86 de mașini din Bulgaria. Martor: „Am rămas șocat. Foarte, foarte rău”
ipj bv accident
Accident grav la ieșirea din Brașov. Un copil de trei luni a murit, alți trei oameni au fost răniți
masina de politie
Trei răniți într-un accident produs la Comarnic. Un şofer beat a intrat pe DN 1 fără a acorda prioritate
Recomandările redacţiei
primarie rude
Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem...
sorin grindeanu
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și...
soldati nato
„Și” vs „Sau”. NATO vrea să pună combaterea Rusiei pe primul loc și...
harta romaniei pe judete si regiuni
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României...
Ultimele știri
„Sorin Grindeanu conduce Guvernul «Scuze și Regrete»”. Siegfried Mureșan, atac dur la adresa liderului social-democraților
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea ca România să ceară ajutorul FMI: „Nu pot să exclud 100%”
Absurd rusesc: delegația trimisă de Putin să negocieze pacea la Abu Dhabi a spus că „nu are mandat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii cărora le surâde norocul pe 12 noiembrie 2026. O întâlnire neașteptată sau o propunere le poate...
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de casa în care a copilărit Nadia Comăneci la Onești. Locul de unde a plecat cea mai cunoscută...
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Sorin Cârțu, confesiune emoționantă la 71 de ani: „Cea mai grea perioadă din viața mea!” Exclusiv
Adevărul
Orașul medieval din România care a intrat în topul celor mai frumoase 100 de orașe europene
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici de Reghecampf nu mai ține cont! Gigi Becali, încă o decizie la FCSB: "Asta e revoluția!"
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. De ce s-a retras din lumina reflectoarelor fosta membră...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
Adevarul
Trei angajate ale Universității din București, cercetate pentru delapidare. Prejudiciul depășește 1,6...
Newsweek
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Știai? Motivul pentru care geamurile avioanelor au mici găuri la bază
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Demi Moore a împlinit 64 de ani! Imagini dulci postate de fiica ei cea mică, Tallulah: Cea mai tare mamă!
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...