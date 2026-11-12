Accidentele produse de TIR-uri pot scumpi RCA pentru toți șoferii. Care este explicația

Uriașul accident petrecut săptămâna aceasta în Bulgaria readuce în atenție problema pagubelor mari produse de șoferii de camioane. Au legătură cu asigurarea obligatorie plătită de fiecare șofer. Când asigurătorii plătesc despăgubiri mult mai mari decât încasează din polițele pentru camioane, pot scumpi asigurările pentru autoturisme, ca să acopere diferența.

Companiile de transport din România operează aproximativ 200.000 vehicule de transport internațional de marfă, cunoscutele TIR-uri. Acestea sunt unele dintre cele mai periculoase vehicule de pe șosele, după cum arată datele oficiale.

Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară, frecvența daunelor provocate de aceste vehicule depășește 20%, ceea ce înseamnă că două din zece TIR-uri care au asigurare fac cel puțin un accident pe an, scrie Economica.net.

Iar pagubele sunt ridicate. Dauna medie depășește 18.100 de lei, ceea ce înseamnă că asigurătorul RCA plătește, în medie, aproape 3.500 de euro pentru a-i despăgubi pe cei afectați.

Publicația arată că pentru accidentele produse de TIR-uri în afara țării, pagubele sunt și mai mari, de peste 6.000 de euro.

Autoturismele conduse de persoane fizice au o frecvență a daunei de sub 7%, adică de aproape trei ori mai redusă decât în cazul TIR-urilor.

De asemenea, pagubele provocate de șoferii de autoturisme se ridică, în medie, la 11.000 de lei, cu aproape 40% mai mici decât în cazul TIR-urilor.

Conform estimărilor Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, numărul firmelor active specializate în acest domeniu a crescut de la aproximativ 31.000 în 2018 la circa 48.000 în acest an.

Editor : M.B.