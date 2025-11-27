Live TV

Accidentul aviatic în care a murit miliardarul Dan Petrescu. Expertiza cerută de familie îi contrazice pe procurorii italieni

avion miliardarul Dan Petrescu
Locul unde s-a prăbușit avionul pilotat de miliardarul Dan Petrescu. Sursa foto: Claudio Furlan / LaPresse / Profimedia Images

Răstunare de situație în cazul accidentului aviatic din Milano din octombrie 2021, în urma căruia și-a pierdut viața magnatul român Dan Petrescu. Familia omului de afaceri contestă decizia procurorilor italieni de clasare a dosarului și aduce noi dovezi. Au fost angajați și foști experți NASA, care au stabilit că aeronava avea defecțiuni grave.

Familia aduce acum pe masa procurorilor un raport semnat de opt experți internaționali, inclusiv foști angajați NASA. Aceștia au stabilit că aeronava ar fi avut grave probleme tehnice, cea mai importantă fiind o problemă la sistemul de direcție, un sistem care ar fi fost blocat în poziția de decolare. Dar, mai arată acest raport, probleme tehnice au fost semnalate și cu doi ani înainte de accident, însă compania care deținea aeronava le-ar fi ignorat.

În plus, procurorii nu s-au putut folosi nici de cutia neagră, pentru că aceeași companie nu ar fi actualizat software-ul necesar.

Procurorii italieni inițial au vrut să claseze cazul, considerând că Dan Petrescu, cel care pilota aeronava, ar fi făcut unele erori care ar fi dus la acest accident aviatic. Acum, însă, familia contrazice această ipoteză.

Accidentul aviatic a avut loc în urmă cu 4 ani, în octombrie 2021. Atunci, Dan Petrescu a decolat de pe aeroportul Linate, de lângă Milano. În aeronavă se mai aflau și câțiva membri ai familiei, câțiva prieteni și parteneri de afaceri, dar și un copil de un an. Toți cei 8 oameni aflați la bord au murit.

Cu o avere estimată la 3 miliarde de euro, Dan Petrescu avea afaceri în domeniul imobiliar și al comerțului.

Editor : M.B.

