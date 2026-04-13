O tragedie a avut loc de Paște în județul Ilfov. Doi tineri de 20 de ani au murit într-un accident rutier, după ce au gonit pe șosea. Ei au fost găsiți pe marginea drumului chiar de prietenii lor care îi urmăreau în trafic. Totul a fost filmat de camerele de bord.

„Nu pot să cred” exclamă tinerii din mașina din spate când ajung la locul accidentului, la câteva secunde după dezastru. Mașina din față se vede că a ieșit în decor, iar pe șosea sunt resturile unui copac, doborât de autovehicul.

Impactul a fost atât de puternic încât cei doi tineri, în vârstă de 20 de ani, au murit pe loc. Din primele verificări făcute de polițiști reiese faptul că în momentul accidentului, șoferul conducea cu o viteză de peste 120km/h.

În spatele vehiculului era o altă mașină în care se aflau doi prieteni. Aceștia au descoperit tragedia, au văzut că prietenii lor făcuseră accident și au sunat la 112 în câteva minute. Un echipaj SMURD a ajuns acolo, însă cei doi băieți nu au mai putut să fie salvați. Polițiștii fac verificări să afle dacă șoferul băuse alcool sau consumase droguri.

Datele poliției arată că acesta a mai avut probleme cu legea în trecut. De altfel, rețelele sociale ale șoferului sunt pline de clipuri în care acesta conduce cu viteze foarte mari, atât în București, dar și în județul Ilfov.

