Un șofer care a fost implicat în accidentul de pe podul istoric din Timișoara a fost reținut. Din cercetările polițiștilor a rezultat că acesta a intrat intenționat cu mașina în automobilul unui rival. Bărbatul de 22 de ani e acuzat de vătămare corporală, distrugere și lovire. Impactul provocat intenționat, care a avariat balustrada podului, a fost punctul culminant al unei răfuieli între două clanuri.

Imediat după producerea accidentului, polițiștii au luat în calcul varianta ca acesta să fi fost produs intenționat, din răzbunare. După ce au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere, și după audieri, polițiștii au decis ca tânărul de 22 de ani să fie reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de patru infracțiuni, relatează Dana Costache, jurnalist Digi24.

El va fi prezentat magistraților în vederea unei măsuri preventive.

Accidentul s-a petrecut pe podul „Mihai Viteazu” din Timișoara. Un șofer de 22 de ani a intrat intenționat cu autoturismul într-o altă mașină, condusă de un bărbat de 35 de ani.

În urma impactului, tânărul de 22 de ani și un pieton de 49 de ani au fost răniți.

Mașina a rupt balustrada podului, obiectiv istoric, și a fost la un pas să cadă în râul Bega.

