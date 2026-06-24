Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea (CNSAS)

Elena Ceaușescu, soția dictatorului Nicolae Ceaușescu, a fost victima unui accident rutier grav în 1979, în urma căruia a suferit un traumatism cranian sever. Însă incidentul a fost complet ascuns opiniei publice de cenzura comunistă și foarte puțini au avut informații privind acest lucru. Reiese din documente ale Securității, publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

„Este mai puţin ştiut că în 1979 Elena Ceauşescu a fost implicată într-un grav accident de circulaţie. Autorităţile nu au făcut public evenimentul şi toate ştirile pe această temă au fost cu grijă cenzurate”, a scris CNSAS pe pagina sa de Facebook, unde arată că „secretomania este una din trăsăturile de bază ale oricărui regim totalitar”, iar „comunismul românesc nu a fost o excepţie în acest sens”.

Potrivit CNSAS, „nu numai publicul român a fost ţinut în întuneric, dar nici presa străină nu a avut acces la mai multe informaţii. Ca urmare, în lipsa clarificărilor oficiale, întâmplarea a fost răspândită sub forma unei legende urbane, caracterizată de elemente contradictorii. De exemplu, există cel puţin trei teorii asupra modului în care a avut loc accidentul: şoferul a evitat un copil şi a lovit o maşină pe contrasens, nu a păstrat distanţa şi a lovit autovehiculul din faţă, respectiv a pierdut controlul maşinii din cauza carosabilului umed şi a intrat într-un copac”.

Însă accidentul nu este pus la îndoială.

„Ce se poate spune cu certitudine este că Elena Ceauşescu a fost victima unui accident, în urma căruia a suferit un traumatism cranian sever şi a lipsit un timp din spaţiul public. Dovadă că acest eveniment a avut loc cu adevărat şi că cenzura comunistă nu a reuşit să acopere complet evenimentul, este un telex transmis din Bucureşti de un corespondent France Press, care sosise în România pentru a asista la al XII-lea Congres al PCR din noiembrie 1979. Din telex reiese că publicaţia belgiană „La Libre Belgique” a fost sursa iniţială de informare.

Este evident faptul că Securitatea intercepta nu doar toate telexurile ziariştilor străini ci îi şi urmărea pe toţi aceşti ziarişti acreditaţi de statul român comunist”, mai precizează CNSAS, care prezintă în fotografii și aparatul de interceptare pentru aparate telex, model CT12, care „se conecta în serie pe linia telex-centrală şi copia tot traficul mesajelor trimise-primite”.

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Telexul interceptat de Securitate

În continuare, CNSAS prezintă o notă a Securității, întocmită pe baza telexului transmis de un jurnalist AFP, interceptat de serviciul secret comunist:

„La 17 nov. 1979 Agenția France Presse - Viena adresează lui Dupuy Albert [Dupuis Albert], corespondentul său acreditat la Congres, următorul telex:

«După unele știri apărute în ziarul La Libre Belgique, o înaltă personalitate română a fost victima unui grav accident de automobil. Este vorba de Elena Ceaușescu, al cărei șofer a murit în timpul accidentului. Nu poți găsi şi altceva în plus față de aceste rânduri?»

În aceeași zi, Dupuy Albert a transmis:

«Accidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în timpul vizitei lui Jivkov, între București și Sinaia. Dar D-na Ceaușescu, care s-a restabilit între timp, va asista luni la dezbaterile Congresului. Nimic nu confirmă că şoferul ar fi murit în accident. Am aflat din surse particulare că mașina în care se afla D-na Ceauşescu a luat-o spre stânga pentru a evita un copil și că astfel s-a ciocnit cu un autoturism care venea în sens invers. Mă întreb dacă în aceste condiții merită să se facă o informație specială (corespondenţă). Gândesc că ar fi suficient să se facă menţiunea acestui accident în corespondența deschiderii Congresului, pe care vă o voi trimite mâine»”.

Editor : B.P.