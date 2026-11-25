Primăria din Caracal a făcut o achiziție cel puțin neobișnuită. Instituția a cumpărat prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice o perucă cu păr lung și negru.

Investiția administrației a ridicat semne de întrebare în privința utilității sale, însă primarul a risipit misterul. A fost nevoie pentru un concurs de frizer, pe care primăria îl organizează.

Postul este pentru cabinetul de frizerie de la Centrul de Persoane Vârstnice din localitate și, pentru că noul frizer nu avea pe ce să-și demonstreze talentul, a fost cumpărată o perucă.

Laurențiu Pătran, primarul municipiului Caracal: Concursul prevedea o probă practică, pentru susținerea căreia a fost necesară achiziționarea unei peruci artificiale. Procedura nu s-a încheiat încă. Proba practică a avut loc săptămâna aceasta, iar proba de interviu urmează, cel mai probabil, săptămâna viitoare.

Editor : M.B.