Acord româno-german privind staţionarea a până la 3.000 de membri ai forţelor armate pentru exerciţii, misiuni umanitare

Data publicării:
militari romani
Foto: Facebook / MApN

Guvernul a aprobat, joi, semnarea unui acord cu Germania privind staţionarea temporară a unor membri ai forţelor armate ale celor două state pe teritoriul celuilalt stat.

Acordul ce urmează a fi semnat reglementează intrarea, ieşirea şi staţionarea unui număr de până la 3.000 de membri ai forţelor armate române şi germane (personalul militar al forţelor armate din cele două state, precum şi componenta civilă) în facilităţile statului gazdă, pe durată limitată care, de regulă, nu va depăşi 30 de zile, informează Agerpres.

„Prin acest Memorandum, Guvernul a aprobat semnarea Acordului cu Guvernul Republicii Federale Germania privind staţionarea temporară a unor membri ai forţelor armate ale celor două state pe teritoriul celuilalt stat, în scopul desfăşurării de exerciţii, instruirii unor unităţi sau tranzitului terestru, precum şi pentru executarea unor misiuni umanitare şi operaţii de căutare şi salvare, în condiţiile respectării legislaţiei naţionale, a normelor internaţionale şi a Acordului NATO privind Statutul Forţelor Armate (Status of Forces Agreement - NATO SOFA)”, conform unui comunicat transmis de Executiv.

Documentul stabileşte cadrul juridic necesar pentru siguranţă şi ordine publică, igienă şi sănătate publică, jurisdicţie penală, comunicaţii, logistică, protecţia mediului şi cooperare militară, în conformitate cu legislaţia română şi obligaţiile internaţionale.

„Prin acest document, care îndeplineşte condiţiile unui tratat conform Legii nr. 590/2003, România şi Germania consolidează relaţiile bilaterale şi capacitatea de reacţie comună, sprijinind eforturile de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi întărind arhitectura de securitate euroatlantică prin mecanisme clare, predictibile şi compatibile cu dreptul internaţional”, se mai arată în comunicat.

