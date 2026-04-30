Acționarii EVERGENT Investments au aprobat în Adunările generale toate propunerile Consiliului de administrație

Rezultat net record de 378 milioane de lei în 2025 și un program investițional ambițios pentru 2026

În cadrul Adunărilor generale ale acționarilor EVERGENT Investments, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din România după capitalizare, au fost aprobate propunerile de pe ordinea de zi a Adunărilor generale extraordinară și ordinară din 29 aprilie 2026.

Acționarii au aprobat rezultatele financiare aferente anului 2025, unul cu un nivel record pentru EVERGENT Investments. Rezultatul net este de 378 de milioane de lei, valoarea totală a activelor administrate la ﬁnalul anului a fost de 4,17 miliarde de lei, în creștere cu 23,3%, în timp ce valoarea unitară a activului net a atins 4,23 lei, în creștere cu 24,7%.

Bugetul de investiții pentru anul 2026 este unul consistent, de 147 de milioane de lei.

Cele mai importante hotărâri se referă la:

• Modificarea prețului maxim de răscumpărare de la 3 lei/acțiune la 4 lei/acțiune pentru un număr maxim de 43.300.000 acțiuni proprii, reprezentând 4,86% din capitalul social, pentru continuarea operațiunii aprobată în AGEA din data 29 octombrie 2025.

• Situațiile financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 însoțite de opinia auditorului și Rapoartele anuale ale Consiliului de administrație;

• Repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în sumă de 258.300.238 lei, la „Alte rezerve”, pentru susținerea programelor investiționale.

• Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026;

Hotărârile aprobate susțin implementarea strategiei investiționale și flexibilitatea operațională a companiei.

”Le mulțumim acționarilor noștri pentru participarea la Adunările generale și pentru votul lor de încredere. Rezultatele financiare remarcabile ale anului 2025 confirmă soliditatea strategiei de investiții și disciplina în alocarea capitalului. Acțiunea EVER a oferit un randament total de 103%, cel mai ridicat din sectorul fondurilor de investitii care compun indicele BET-FI. În 2026 continuăm investițiile cu un buget semnificativ, o dovadă clară a încrederii noastre în oportunitățile pieței.” a declarat Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație EVERGENT Investments.

”Hotărârile adoptate reflectă încrederea acționarilor noștri și susținerea pentru continuarea implementării programelor investiționale. Majorarea prețului maxim de răscumpărare la 4 lei/acțiune este o măsură necesară de calibrare, care ne permite să continuăm operațiunea de răscumpărare în condițiile actuale de piață. Rămânem angajați să creăm valoarea pentru acționari prin creșterea performanței portofoliului de active, prin politica predictibilă de dividend și derularea operațiunilor de răscumpărare.” a declarat Cătălin Iancu, Director general al EVERGENT Investments.

EVERGENT Investments aplică politica predictibilă de dividend a ultimilor 17 ani

În data de 17 iunie 2026 compania va începe plata dividendelor către toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 3 iunie 2026 conform Hotărârii acționarilor din 18 decembrie 2025, în acord cu politica predictibilă de dividend a ultimilor 17 ani.

Prin mixul optim între politica predictibilă de dividend și operatiunile de răscumpărare, compania returnează valoare acționarilor. Ratele de distribuire a dividendelor din ultimii ani demonstrează atât predictibilitatea acordării de dividende acționarilor pe o bază consistentă, cât și soliditatea fluxurilor de numerar ale companiei, ambele reliefând o poziție financiară puternică în industrie.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments (BVB: EVER), cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in real estate, agribusiness si tehnologie.

