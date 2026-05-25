Video Acțiune cu drone după arderile ilegale de deșeuri din jurul Capitalei. Garda de Mediu a confiscat zece tone de cupru

Foto: Facebook/Diana Buzoianu
Acțiune cu drone după arderile ilegale de deșeuri din jurul Capitalei. Garda de Mediu, alături de Jandarmerie și Poliție, au oprit două utilitare care transportau aproxiamtiv zece tone de cupru. Acțiunea a fost desfășurată pe parcursul unei luni de zile în care forțele de ordine au monitorizat cu drona zona Sintești-Jilava. 

 

ACTUALIZARE 14:15: Un număr de 11 sancţiuni contravenţionale, o sesizare penală, precum şi confiscarea unei cantităţi de 11 tone de cupru, în valoare de 320.000 de lei, reprezintă o parte dintre rezultatele monitorizării efectuate, luni, în zona Sinteşti, a declarat comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), Andrei Corlan, potrivit Agerpres. 

„Ceea ce se întâmplă astăzi este rezultatul unei monitorizări demarate practic de la începutul acestui an şi concretizată printr-o monitorizare cu dronă de peste o lună, timp în care am urmărit modul de operare, traseele utilizate şi am construit acţiunea pe care am pus-o în aplicare. Acţiunea de astăzi este o colaborare integrată a statului român. Fără Poliţie şi fără Jandarmerie, ea nu ar fi fost posibilă.

Dar ceea ce este important de spus este că, în urma monitorizării făcute astăzi, se transmit, separat de această acţiune, 11 sancţiuni contravenţionale şi a fost întocmită şi o sesizare penală pe constatările făcute din zonă. Atenţie, constatările făcute în urma monitorizării, pentru că astea sunt procedurile noi ale Gării Naţionale de Mediu şi asta este legislaţia pe care noi am elaborat-o şi care a fost promovată anul trecut.

În cadrul acţiunii, nu ne-am limitat la localitatea Sinteşti, unde au mai fost acţiuni, ci am extins-o inclusiv la centrele de colectare, la operatorii economici care lucrează împreună cu ei. Am reuşit să indisponibilizăm, printre altele, aproximativ 11 tone de cupru la o valoare estimată de 320.000 de lei. Am reuşit să identificăm maşini parcate în diverse incinte care transportau feroase şi neferoase, care au fost indisponibilizate de către Garda Naţională de Mediu”, a menţionat Corlan.

Acesta a adăugat că inspectorii de control au descoperit că unii dintre proprietarii maşinilor utilizate în transportul deşeurilor au întocmit documente de expediere menite să inducă în eroare autorităţile competente.

„Mai mult decât atât, unii dintre deţinătorii acestor maşini au încercat să producă documente, cum că ar fi din alte judeţe transportate şi nu din localitatea Sinteşti. În toate aceste judeţe declarate ca judeţe expeditoare, am folosit comisarii de acolo pentru a verifica existenţa şi posibilitatea de expediţie a acelor deşeuri.

Vă dau un exemplu: la Vâlcea, un punct de lucru care era închis de câţiva ani era dat ca expeditor pentru deşeurile pe care noi le-am identificat. Mesajul este destul de important, pentru că această monitorizare cu drona nu a fost doar aici, în Sinteşti. Ea se întâmplă în mod constant în mai multe obiective din ţară şi este modul de operare pe care Garda de Mediu îl va aborda în anii următori, şi anume eficienţa prin tehnologie astfel încât să utilizăm cât mai puţin resurse, dar să obţinem rezultate cât mai mari", a explicat comisarul general.

Şeful GNM a menţionat că, la finalul acestei zile, va fi emis un comunicat de presă în care vor fi prezentate, în mod detaliat, atât acţiunea în sine, cât şi numărul de sancţiuni aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul de locaţii care au fost verificate, numărul de autovehicule indisponibilizate şi cantitatea de deşeuri confiscată. 

„Colegii mei, azi noapte, în jurul orei 11, împreună cu echipaje de poliție, jandarmerie, au descoperit aceste două autoutilitare care transportau deșeuri din cupru. Acestea au fost oprite și s-a constatat că nu dețin documente legale. Ele sunt aduse din câmp unde se ard deșeurile pentru a scoate cuprul și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Ambele mașini au circa 10 tone de cupru, iar valoarea este de aproximativ 114.000 euro.

Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul a aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă și apoi am documentat foarte bine acea situație și astăzi dimineață, împreună cu Jandarmeria și Poliția Română, am decis să să intervenim pentru a stopa acest fenomen”, a declarat Marius Niță, comisar general adjunct al Gărzii de Mediu. 

Autoritățile urmează să ducă cele 10 tone de cupru într-un centru special, unde vor fi prelucrate.

De asemenea, a fost deschis și un dosar penal colectiv pentru toată comunitatea din Sintești. 

Ministra Mediului Diana Buzoianu a transmis, pe Facebook, că este „una dintre cele mai mari acțiuni de control la Sintești și în localitățile din zonă din ultimii ani de zile”. 

Aceasta a punctat că „filmările vor fi trimise ca probă pentru autoritățile penale”.

„Vom înregistra oficial astăzi plângerile penale bazate pe constatările făcute în urma monitorizării, însoțite de clipuri și poze. Faptele penale trebuie să fie sancționate, altfel fenomenul va continua ani de zile de acum înainte”, a mai punctat Buzoianu. 

