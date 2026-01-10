Acţiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi din comuna Voineasa

Salvamontiştii desfășoară, sâmbătă seara, o acţiune de căutare a trei copii rătăciti în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi din comuna Voineasa. Salvatorii folosesc două snowmobile şi schiuri de tură, încercând să acopere o suprafaţă cât mai mare de teren, întrucât temperaturile sunt foarte scăzute, s-a lăsat întunericul iar copiii au doar îmbrăcămintea obişnuită pentru schi.

Dispeceratul Naţional Salvamont anunţă o acţiune în derulare a salvamontiştilor din cadrul serviciului Salvamont al comunei Voineasa pentru găsirea a trei copii, potrivit News.ro.

Aceştia s-au rătăcit în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi.

„Salvamontiştii intervin cu două snowmobile şi pe schiuri de tură, încercând să acopere cât mai repede o suprafaţă cât mai mare de teren, întrucât temperaturile sunt foarte scăzute, s-a lăsat întunericul iar copiii au doar îmbrăcămintea obişnuită pentru schi”, mai transmite Salvamont.

