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Acțiuni antidrog ale polițiștilor la festivaluri și evenimente. Noile metode prin care sunt ascunse substanțele interzise

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ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română.
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Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat, luni, că reprezentanţii MAI au intensificat acţiunile în zona festivalurilor şi a marilor evenimente ale verii, iar obiectivul este depistarea şi scoaterea din circuit a substanţelor interzise înainte ca acestea să ajungă la participanți.

Ministrul a adăugat că au fost depistate şi ridicate substanţe suspecte sub forme foarte diferite: materie vegetală, pulberi, cristale, comprimate, ţigări confecţionate artizanal şi recipiente cu lichide, potrivit News.ro.

De asemenea, Predoiu a precizat că, în unele situaţii, poliţiştii au descoperit substanţe suspecte dizolvate în lichide şi ascunse inclusiv în recipiente asemănătoare celor utilizate pentru produse decongestionante nazale, iar ministrul interimar a explicat că aceste cazuri arată modul în care se schimbă metodele de transport şi disimulare a substanţelor şi necesitatea adaptării permanente a capacităţii de intervenţie.

„Miza este ca aceste substanţe să nu ajungă în incinta festivalurilor şi, mai departe, la tineri. De aceea, am cerut structurilor MAI să folosească toate capacităţile operative disponibile pentru a le depista cât mai devreme, înainte de acces. Metodele de ascundere se schimbă, iar noi trebuie să ne adaptăm permanent răspunsul”, a spus Predoiu.

El a subliniat că în dispozitivele operative sunt implicaţi poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, poliţişti din structurile teritoriale, jandarmi şi echipe canine specializate, fiind utilizate, în condiţiile legii, şi mijloace tehnice de control.

Predoiu a mai transmis că acţiunile sunt organizate astfel încât tentativele de introducere a substanţelor interzise să poată fi identificate înainte ca acestea să ajungă în spaţiile în care se află un număr mare de participanţi, iar echipele canine au un rol important în aceste dispozitive, în special în zonele de acces şi în alte puncte stabilite operativ.

De asemenea, acţiunile MAI urmăresc, în primul rând, siguranţa celor care participă la aceste evenimente, în special a tinerilor. Prezenţa poliţiştilor şi jandarmilor şi utilizarea mijloacelor operative au rolul de a împiedica introducerea şi distribuirea substanţelor interzise în interiorul spaţiilor cu public numeros.

Predoiu a mai spus că Ministerul Afacerilor Interne va continua aceste acţiuni pe durata sezonului estival şi va adapta permanent dispozitivele la noile metode de transport, ascundere şi distribuire a substanţelor, iar natura exactă a acestora şi, după caz, concentraţia substanţelor ridicate sunt stabilite prin analize şi expertize de specialitate. Cercetările se desfăşoară în colaborare cu procurorii DIICOT.

„Combaterea drogurilor va fi permanent o prioritate a MAI. Am alocat resurse umane, logistice şi permanentă atenţie instituţională acestei priorităţi. Este o luptă continuă, pentru că traficul de droguri este un fenomen global şi o afacere globală de multe zeci de miliarde anual. Cheia succesului constă în rezilienţa pe termen lung, alocarea de resurse de către decidenţii politici şi cooperarea internaţională. Voi continua să poziţionez cât mai bine MAI şi structurile sale în această cooperare şi să menţin ritmul acţiunilor de combatere în plan intern”, a mai spus Predoiu.

Editor : M.B.

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