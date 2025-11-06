Live TV

Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru asigurator, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor, a decis ICCJ

Data publicării:
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Înalta Curte de Casație și Justiție. Foto: ÎCCJ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă. Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului, relatează News.ro.

„În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul inter-naţional în sumă de 46.779.769 lei, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a instanţei supreme a dispus în mod definitiv ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor”, au transmis, joi, reprezentanţii ICCJ.

Ei au menţionat că măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanţă, recursul fiind soluţionat, joi, de completul specializat al ICCJ.

„Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanţelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investiţiile de la Roşia Montană. Efectul deciziei este acela că, în situaţia în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acţiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului”, a precizat sursa citată. 

În 8 martie 2024, Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a anunţat că a dat dreptate României în procesul cu Gabriel Resources din dosarul Roşia Montană, în care compania ar fi urmat să exploateze resursele de aur din această zonă. Gabriel Resources cerea despăgubiri de 6,7 miliarde euro. Statul român nu va plăti nicio despăgubire companiei Gabriel Resources în cazul Roşia Montană. Din contră, România urmează să recupereze cheltuieli de judecată de circa 10 milioane de dolari.  

În luna aprilie 2024, acţionarul majoritar al companiei Roşia Montană Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat în judecată Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Alba, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Gabriel Resources contesta sechestrul pus pe acţiunile RMGC în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are faţă de Statul Român, reprezentând daunele acordate statului român în urma câştigării procesului desfăşurat la Washington.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mihai Barbu.
Șeful PNL Vaslui care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la...
danut mocanu dat in urmarit de politie
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de...
bani lei
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și...
primar in calduri
Dosar penal pentru primarul acuzat că ar fi agresat sexual o angajată...
Ultimele știri
Blocul Național Sindical a cerut demiterea lui Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, după perchezițiile DNA
Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi
Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina a anaf
Fraudă uriașă descoperită de ANAF: Cum au ocolit patru firme plata TVA și au cerut rambursări ilegale de zeci de milioane de lei
Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală. Foto Getty Images
Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală în 2025. Reprezentanții ANAF explică în ce situații devine obligatorie plata CASS
micula1
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi încercat să împiedice statul să recupereze 400 de milioane de euro
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că ANAF a acţionat corect”
anaf-1-1536x1024
ANAF: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraţilor Micula
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
BREAKING | Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Fanatik.ro
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât costă să construiești o piscină de 15, 20 sau 25 mp în 2025 – prețuri actualizate și sfaturi de amenajare
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...