Activele Lukoil din România încă mai așteaptă aprobarea din partea SUA. Bogdan Ivan: „La Petrotel avem nevoie de o investiție uriașă"

Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ce cuvânt are de spus statul român

Prezent la Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan a spus că în acest moment încă se așteaptă OK din partea Departamentului pentru Comerț al SUA, pentru ccontinuarea înțelegerii dintre Lukoil și Carlyle, pentru vânzarea activelor.

„La Lukoil e în momentul de față un agrement de bază făcut între Lukoil și Carlyle, o mare companie, un fond de investiții american care deține și Black Oil and Gas, operator economic care extrage gaze naturale din platforma continentală a Mării Negre 1.000.000.000m³/an și care are termen din partea din partea Department of Commerce a SUA să primească acest OK până la finalul lui februarie”, a explicat Bogdan Ivan. „Încă nu s-a primit acest ok, încă îl așteptăm. Eu am fost săptămâna trecută la Washington, am discutat cu ministrul de Interne al SUA, cu ministrul Energiei din SUA, și așteptau acest răspuns. El va veni cel mai probabil în perioada imediat următoare, prin care sper ca aceste active să fie achiziționate de o companie din SUA, urmând ca în perioada următoare administrarea lor să fie făcute tot prin companii care operează pe teritoriul României și a Republicii Moldova, în speța în care cele 321 de stații Lukoil în România vor fi în continuare full-operaționale și în spiritul în care pe Petrotel-Lukoil va fi repornit. Acolo e nevoie de o investiție uriașă, de circa 1 miliard de dolari. E vorba despre o compatibilitate între petrolul din Urali, care are o anumită consistență, care poate să fie rafinat acolo, sursa care astăzi reprezintă Federația Rusă și o alternativă care astăzi e greu de găsit, în condițiile în care și Kazahstan și Azerbaidjan produc alt tip de petrol, cu o densitate mult mai redusă decât cel din Urrali, care era compatibil cu Petrotel”.

Ce cuvânt are de spus statul român

„Prima dată trebuie să aprobe cel care a emis sancțiunile, adică guvernul american. După ce-l aprobă guvernul american, statul român se poate prevala de ceea ce am făcut în urmă cu aproximativ două luni de zile și am schimbat legislația prin care, printr-un supraveghetor special, ne asigurăm că niciun euro din banii produși pe teritoriul României nu să ajungă vreodată Federația Rusă. Apoi, de a ne asigura strategic ca țară, că aceste acest lanț de benzinării, plus rafinăria Petrotel vor fi funcționale pentru a ne asigura că avem suficient lichiditate în piață”, a mai spus ministrul.

