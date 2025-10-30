Live TV

Actorul George Burcea va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără"

George Burcea
Actorul, cunoscut pentru rolurile din teatru și televiziune, dar și pentru viața personală Burcea fost prins drogat la volan în 2020

Actorul George Burcea, fostul soț al artistei Andreea Bălan, a anunțat joi, 20 octombrie, printr-un clip postat pe pagina sa de Facebook, că va candida la Primăria Municipiului București din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). „E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni”, este mesajul acestuia.

Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni”, a transmis George Burcea în clipul postat.

„Am ales să las în urmă frumusețea de New York și să mă întorc în București”

George Burcea a făcut anunțul prin care și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei printr-o filmare cu telefonul mobil, direct din New York.

Acesta a specificat că a ales să lase în urmă „frumusețea de New York”, pentru a se întoarce în București, unde s-a născut și a crescut.

Motivul? În anunțul făcut, actorul a spus că s-a săturat de „35 de ani de promisiuni”.

„Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu, adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele”, a adăugat Burcea.

Actorul, cunoscut pentru rolurile din teatru și televiziune, dar și pentru viața personală

George Burcea este cunoscut publicului larg pentru aparițiile sale în seriale și filme românești, dar și pentru viața personală.

Cel mai cunoscut rol al său este cel al lui Lurch, din serialul „Wednesday”.

Actorul a fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, alături de care are două fiice, Ella și Clara.

Relația dintre cei doi a fost adesea subiect de presă, pe fondul disputelor legate de programul de vizitare al copiilor și de plata pensiei alimentare. Burcea a negat acuzațiile fostei soții, catalogându-le drept „veninoase și neadevărate”.

Burcea fost prins drogat la volan în 2020

În februarie 2020, George Burcea a fost oprit de poliție și testat pozitiv pentru cocaină, în apropierea locuinței Andreei Bălan, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

Actorul a fost ulterior condamnat de o instanță din Buftea pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Într-un interviu acordat în 2021, Burcea a recunoscut incidentul și a spus că a fost „o greșeală pe care o regretă profund”:

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real. S-a întâmplat o singură dată și îl regret. A fost o perioadă dificilă pentru mine. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție.”

Actorul a mai spus că „mulți oameni recurg la astfel de gesturi atunci când se simt slabi sau abandonați” și că acel episod „nu s-a mai repetat”.

 

