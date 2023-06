Actul sexual cu un minor sub 16 ani va fi considerat viol. Proiectul de lege intră la vot în Camera Deputaților

Legea anti-viol a primit raport favorabil, miercuri, în comisia juridică a Camerei Deputaților, a anunțat deputata PNL Mara Calista. „Astăzi am reuşit şi am împins consimţământul la 16 ani, deci tot ce este sub 16 ani este încadrat la categoria viol”, a anunțat aceasta. Calista a precizat că speră ca săptămâna viitoare să se dea votul în plen, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

”Am avut-o astăzi în comisia juridică, din nou a plecat raportul către plen, sper că am găsit toată deschiderea şi dorinţa pentru a trece. Proiectul a trecut cu două abţineri, în rest voturile au fost favorabile, sper ca săptămîna viitoare să avem pe ordinea de zi acest proiect de lege, suntem camera decizională”, a spus Calista, la Prima News, potrivit News.ro.

Ea a precizat despre tergiversarea adoptării proiectului timp de un an de zile, în Camera Deputaţilor, că au existat mai multe argumente şi disensiuni în ceea ce priveşte vârsta de 14 sau 16 ani pentru consimţământ.

”Astăzi am reuşit şi am împins consimţământul la 16 ani, deci tot ce este sub 16 ani este încadrat la categoria viol. Au existat argumente pe partea culturală, că aşa îşi căsătoresc fiicele, fiii, argument care astăzi nu a mai contat pentru că votul a fost covârşitor”, a explicat deputata PNL.

Mara Calista a menţionat că a existat o implicare mare a societăţii civile, iar amendamentele propuse de aceasta, în mare parte au fost adoptate.

Patru senatoare PNL, printre care Iulia Scântei şi Alina Gorghiu, şi o senatoare PSD au depus un proiect de lege, la Senat, care are ca scop ridicarea la 15 ani a vârstei consimţământului sexual si de a incrimina distinct infracţiunea de viol săvârşit asupra unui minor, precum şi cea de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor şi infractiunea constând în determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, cu forme agravante si pedepse proporţionale.

De asemenea, prin iniţiativa legislativă, autorii au inclus un nou criteriu al vulnerabilităţii minorului victima - situaţia precarităţii situaţiei sale economice sau sociale, având în vedere numeroasele cazuri de abuzuri şi exploatare sexuală împotriva copiilor defavorizaţi, din familii foarte sărace, care practică cerşetoria sau prostituţia sub ameninţarea agresorilor, care nu au un domiciliu ori o reşedinţă stabilă sau care se află în diverse centre sau adăposturi.

Propunerea de lege a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Editor : I.C